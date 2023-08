Like a Dragon Gaiden: Overview-Video stellt Geschichte und Features vor

Ein neues Video zu "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name" gewährt weitere Einblicke in das neue Abenteuer des Entwicklers Ryu Ga Gotoku. Begleitet wird es von einem Developer-Update.

Der Publisher SEGA und der Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben einen siebenminütigen Übersichtstrailer und ein Entwickler-Update zum kommenden „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ veröffentlicht. Angeschaut werden können beide Clips unterhalb dieser Zeilen.

Der Overview-Trailer gewährt einige Einblicke in die Geschichte des Spiels, stellt zentrale Mechaniken wie „My Team“ vor , widmet sich den Anpassungsmöglichkeiten und lässt ebenfalls einen Blick auf die Minispiele werfen.

Kazuma Kiryu mit neuem Namen unterwegs

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ versetzt Spieler in ein Szenario, in dem der legendäre Yakuza Kazuma Kiryu zum Schutz seiner Familie seinen eigenen Tod vortäuscht und seinen Namen aufgibt. Allerdings bekommt er es plötzlich mit einer mysteriösen Person zu tun, die alles daran setzt, ihn aus der Reserve zu locken.

„Unter dem Codenamen Joryu begibt sich Kiryu auf ein fesselndes Action-Abenteuer mit beeindruckenden Kämpfen an dynamischen Orten sowie aufregenden Charakteren und Aktivitäten“, so die Macher.

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ kann weiterhin im PlayStation Store vorbestellt werden. Zum Preis von 49,99 Euro bekommen Kunden ein Cross-Gen-Paket, das sie den Titel sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 erleben lässt.

Vorbesteller erhalten das „Legendärer Kämpfer“-Paket mit folgenden Inhalten:

Goro Majima – Der Mad Dog von Shimano

Taiga Saejima – Der Achtzehnfache Schlächter

Daigo Dojima – Der sechste Vorsitzende des Tojo-Clans

Weitere Meldungen zu Like a Dragon Gaiden:

„Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint am 9. November 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam und Microsoft Store.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren