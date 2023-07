Like A Dragon Gaiden: Das Spiel wird nur digital erhältlich sein

Das Entwicklerteam von Ryu Ga Gotoku Studio setzt wohl auf den digitalen Verkauf. „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ wird nicht als physische Version erscheinen.

So wie es scheint, wird der nächste Teil der Yakuza-Reihe nicht mehr in den Verkaufsregalen der Händler stehen. „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ soll nämlich nur noch als digitale Version erscheinen.

Das zuständige Entwicklerteam von Ryu Ha Gotoku Studio (RGG Studio) hat einen Tweet verfasst, der indirekt bestätigt, dass es den Titel nur im PS Store auf der PS-Konsole geben wird.

Monatelange Gerüchte um digitalen Release

Im letzten Juni begannen bereits die Gerüchte über einen möglichen Digital-only-Launch. Ein Twitter-User hatte bereits im Vorfeld mit Händlern gesprochen, ob es eine Retail-Version geben wird.

Die Händler, die sich im Kontakt mit SEGA befanden, haben die fehlende physische Edition bestätigt. Ein Statement seitens RGG Studio blieb seitdem aus, doch nun gibt es im neuen Tweet eine indirekte Bestätigung:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Das Entwicklerstudio schreibt nämlich, dass das Spiel zum Download zur Verfügung stehen wird. Von einer Retail-Version ist im Tweet leider nicht die Rede.

Viele User sind traurig über die fehlende physische Edition und hoffen, dass RGG Studio sich dazu entschließt, eine Retail-Fassung nachzureichen. Für viele Sammler und Sammlerinnen dürfte die Information nämlich ein großer Schock sein.

Weitere Meldungen zum Thema:

Bei „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ handelt es sich um ein Spin-off, das am 9. November 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

Es schlägt eine Brücke zwischen den Geschehnissen von „Yakuza: Like a Dragon“ und dessen Nachfolger.

Weitere Meldungen zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren