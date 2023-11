UK-Charts: Black Friday-Deals sorgen für einen neuen Spitzenreiter und steigende Verkäufe

Pünktlich zum Start in die neue Woche stellten GamesIndustry.biz und die Marktforscher von GfK die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit.

Die Charts beziehen sich auf den Zeitraum vom 13. bis zum 18. November 2023. Wie gehabt berücksichtigen die Erhebungen lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel. Laut GfK sorgten die Black Friday-Deals in der vergangenen Woche landesweit für steigende Software-Verkäufe.

Das Zusammenspiel aus den Feiertagsangeboten und dem Release für die Switch sorgte dafür, dass „Hogwarts Legacy“ in UK an die Spitze der wöchentlichen Software-Charts zurückkehrte. Laut Christopher Dring von GamesIndustry.biz feierte das magische Open-World-Abenteuer in Großbritannien den drittgrößten Switch-Launch des Jahres 2023.

Erfolgreicher starteten in Großbritannien nur „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ und „Super Mario Bros. Wonder“. Ein Erfolg, mit dem „Hogwarts Legacy“ den Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ auf den zweiten Platz verdrängte.

Fast alle Titel legten in der letzten Woche zu

Laut GfK handelt es sich bei „Modern Warfare 3“ neben „RoboCop: Rogue City“ um den einzigen Titel in den britischen Top 40, der in der vergangenen Woche mit rückläufigen Zahlen (- 41 Prozent) zu kämpfen hatte. Ansonsten profitierten alle anderen Titel unter den ersten 40 von den Black Friday-Deals, die die Charts ein wenig durcheinander wirbelten.

Beispielsweise legten die Verkaufszahlen von „EA Sports FC 24“ um 115 Prozent zu und verhalfen der Fußball-Simulation von „Electronic Arts“ in der letzten Woche zu Platz 3. Auf den weiteren Rängen folgen der PS5-exklusive Action-Hit „Marvel’s Spider-Man 2“, Nintendos Plattformer „Super Mario Bros. Wonder“ und das Remaster von „Super Mario RPG“.

Einen ordentlichen Sprung legte „Assassin’s Creed: Mirage“ auf dem achten Platz hin. Hier stiegen die Absatzzahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 165 Prozent. Außerhalb der Top 10 profitierten zudem namhafte Titel wie „Final Fantasy XVI“, das Remake zu „Resident Evil 4“, „The Last of Us Part 1“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ oder „Gran Turismo 7“ von den Angeboten zum Black Friday und steigenden Verkaufszahlen.

Anbei die Top 10 der Woche vom 13. bis zum 18. November 2023 in der Übersicht.

UK-Charts: Die Retail-Top 10 in der Übersicht

1. Hogwarts Legacy

2. Call of Duty: Modern Warfare 3

3. EA Sports FC 24

4. Marvel’s Spider-Man 2

5. Super Mario Bros. Wonder

6. Super Mario RPG

7. Bluey: The Video Game

8. Assassin’s Creed Mirage

9. Nintendo Switch Sports

10. Mortal Kombat 1

