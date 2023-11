Deutsche Gaming-Charts: Trotz Kritik – Durchmarsch für Modern Warfare 3

Welche Spiele in der vergangenen Woche im deutschen Handel die meisten Käufer mobilisieren konnten, verraten die neusten Verkaufscharts. Vor allem für “Call of Duty: Modern Warfare 3” war es eine erfolgreiche Woche.

GfK Entertainment hat die neusten Gaming-Charts veröffentlicht, die einmal mehr auf den Verkäufen im deutschen Einzelhandel basieren. Ausgewertet wurde der Zeitraum vom 6. bis zum 12. November 2023.

In die Charts fällt der Launch von “Call of Duty: Modern Warfare 3”. Der Shooter konnte trotz aller Kritik den Spitzenplatz für sich beanspruchen – zumindest auf den Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S.

In der PS4-Rangliste reichte es “nur” für den zweiten Platz. Auf der Last-Gen-Konsole von Sony musste sich der Activision Blizzard-Titel dem Fußballspiel “EA Sports FC 24” geschlagen geben. In den Xbox One-Charts ist “Call of Duty: Modern Warfare 3” nicht zu sehen, was daran liegen dürfte, dass der Shooter auf den Xbox-Konsolen als Cross-Gen-Edition verkauft wird. Sie kommt wohl ausschließlich den Xbox Series X/S-Charts zugute.

Marvel’s Spider-Man 2 verteidigt Podiumsplatz

Zurück zur PS5: Den zweiten Platz der Charts konnte sich “Marvel’s Spider-Man 2” schnappen, das in der Vorwoche noch auf dem Spitzenplatz war. Bei den Xbox Series X/S-Charts folgt “EA Sports FC 24” hinter “Call of Duty: Modern Warfare 2”. Auch das Fußballspiel unterstützt bei einem Einzelkauf beide Xbox-Generationen gleichermaßen.

Keine Bewegung gab es bei den vordersten Plätzen der Switch-Charts. Nach wie vor ist “Super Mario Bros. Wonder” vor dem Dauerseller “Mario Kart 8 Deluxe” positioniert. In den PC-Charts führt “Cities Skylines 2” als Day-One-Edition vor dem „Landwirtschafts-Simulator 22“ in der Platinum-Edition. Auch hier kam es verglichen mit der Vorwoche zu keinen Änderungen.

Spiele-Charts Deutschland – Kalenderwoche 45/2023

PS5:

(neu) Call of Duty: Modern Warfare 3 ( 1 ) Marvel’s Spider-Man 2

Xbox Series X/S:

(neu) Call of Duty: Modern Warfare 3 ( 1 ) EA Sports FC 24

PS4:

( 1 ) EA Sports FC 24 (neu) Call of Duty: Modern Warfare 3

Xbox One:

( 1 ) Hogwarts Legacy ( 2 ) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition

Nintendo Switch:

( 1 ) Super Mario Bros. Wonder ( 2 ) Mario Kart 8 Deluxe

In der Switch-Top-10, die nicht vollständig veröffentlicht wurde, konnte Mario weitere Platzierungen für sich beanspruchen. Mit dabei sind „Mario Party Superstars“ (7), „New Super Mario Bros. U Deluxe“ (9) und „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ (10).

PC Games:

( 1 ) Cities: Skylines – Day One Edition ( 2 ) Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition

Laut der Eigenbeschreibung setzt GfK Entertainment bei der Auswertung der wöchentlichen Handels-Charts auf die Daten von 2.000 Verkaufsstellen, die mehr als 70 Prozent des gesamten deutschen Markts abdecken sollen. Die digitalen Verkäufe haben offenbar keinen Einfluss, wie nicht zuletzt die abweichenden Steam-Charts verdeutlichen.

