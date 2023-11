Suicide Squad Kill the Justice League: Captain Boomerang zeigt sich kurz vor Alpha-Test

Suicide Squad Kill the Justice League:

Zu “Suicide Squad: Kill the Justice League” wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Auftritt von Captain Boomerang in den Mittelpunkt rückt. Weiter geht es in dieser Woche mit einer Closed-Alpha-Testphase.

Während sich “Suicide Squad: Kill the Justice League” gemächlich der Veröffentlichung nähert, setzt Rocksteady die Charakter-Trailer-Reihe fort. Protagonist des neusten Clips, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann, ist Captain Boomerang.

Wie der Name schon erahnen lässt, wirft der Charakter, der eigentlich George Harkness heißt, mit Bumerangs nach seinen Feinden. Doch dank seines Besuchs in der Hall of Justice kann er mit dem Speed Force Gauntlet herumflitzen und auf Gegnerjagd gehen.

Closed-Alpha-Test startet diese Woche

Neugierige Spieler können sich schon in Kürze in „Suicide Squad: Kill the Justice League“ stürzen. Möglich macht das eine geschlossene Alpha-Testphase auf den Plattformen PS5, Xbox Series X/S und PC.

Der Test ist für den Zeitraum vom 30. November 2023 ab 15 Uhr bis zum 4. Dezember 2023 um 9 Uhr geplant und Interessierte können sich über den angegebenen Link bewerben. Zu beachten ist, dass ein Warner Bros.-Konto erforderlich ist, um teilzunehmen.

Ebenfalls sollten Teilnehmer im Kopf behalten, dass die Entwicklung von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ längst nicht abgeschlossen ist. Laut Warner Bros. zeigt der Test nur einen kleineren, spezifischen Abschnitt der Kampagne und ist nicht repräsentativ für das vollständige und endgültige Erlebnis.

Das Ziel des Tests liegt darin, die Server-Struktur zu optimieren. Später soll ein Beta-Test mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern folgen, um sicherzustellen, dass der Release im kommenden Jahr ohne Probleme abläuft.

Vorbestellungen und Release-Termin

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ wird im kommenden Jahr auf den Markt gebracht. Geplant ist ein Launch am 2. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Spieler, die vor den Tests eine Vorbestellung aufgeben möchten, sind dazu in der Lage, beispielsweise im PlayStation Store. Die Standardversion kostet 79,99 Euro. 30 Euro teurer ist die Deluxe Edition, die einige Zusatzinhalte mit sich bringt. Dazu gehören unter anderem eine Battle-Pass-Marke sowie ein um 72 Stunden früherer Zugriff auf das Spiel.

Weitere Informationen zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“ und zusätzliche Charakter-Trailer sind in der verlinkten Themen-Übersicht zu finden. Nachfolgend kann das heutige Video zu Captain Boomerang gestartet werden:

