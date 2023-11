Suicide Squad: Geschlossener Alpha-Test für PS5 angekündigt und Anmeldungen gestartet

Ergänzend zur Präsentation des Action-Titels in der vergangenen Woche wurde ein geschlossener Alpha-Test zum Action-Titel "Suicide Squad: Kill the Justice League" angekündigt. Die Anmeldungen für den Test sind ab sofort möglich.

Nach einer monatelangen Infoflaute stellten uns die Entwickler von Rocksteady den kooperativen Action-Titel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ in der vergangenen Woche ausführlich vor.

Ergänzend dazu kündigte das Studio nun einen geschlossenen Alpha-Test an. Dieser startet am 30. November 2023 auf allen Plattformen und findet bis zum 4. Dezember 2023 statt. Auf der offiziellen Website haben interessierte Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, sich für eine Teilnahme an der geschlossenen Alpha zu registrieren.

Die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier. Allerdings gilt zu beachten, dass eine Anmeldung nicht zwangsläufig bedeutet, dass ihr für den Closed-Alpha-Test ausgewählt werdet.

Weiter führen die Entwickler von Rocksteady aus, dass in der geschlossenen Alpha ein „kleiner und spezifischer Abschnitt“ auf die teilnehmenden Nutzer wartet. Dementsprechend ist das im Alpha-Test Gebotene nicht repräsentativ für das finale Spiel.

Entwickler bitten um Feedback

Im Zuge des dem Alpha-Tests möchte Rocksteady nicht nur mögliche Fehler und technische Probleme aufspüren. Gleichzeitig werden die Entwickler das Feedback der Community nutzen, um mögliche Verbesserungen vorzunehmen. Diese wiederum sollen in der finalen Version von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ für eine rundere Spielerfahrung sorgen.

Mit „Suicide Squad: Kill the Justice League“ geht Rocksteady zum Teil neue Wege und setzt auf einen Action-Titel, den ihr kooperativ mit anderen Spielerinnen und Spielern in Angriff nehmen könnt. Geht es um die gebotene Action, dann sollen die Stärken ausgespielt werden, die sich Rocksteady bei den Arbeiten an der erfolgreichen „Batman: Arkham“-Reihe aneignete.

Wie es in der offiziellen Ankündigung des kooperativen Action-Titels weiter hieß, wird „Suicide Squad: Kill the Justice League“ nach dem Release langfristig mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

