Suicide Squad Kill the Justice League: Erste Insider-Episode geht auf Story & Gameplay des DC-Games ein

Langsam rückt der Release von "Suicide Squad: Kill the Justice League" immer näher. Passend dazu gehen die Macher in der neuen "Insider"-Videoreihe näher auf verschiedene Facetten ihres kommenden DC Comics-Actionspiels ein.

Erst vor wenigen Tagen kündigten die „Batman: Arkham“-Macher von Rocksteady Games eine neue Videoreihe an, in deren Verlauf die wartenden Spieler neue Einblicke in ihr kommendes DC-Actionspiel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ erhalten sollen. Heute Abend erschien der erste Teil der „Insider“-Serie, der sich auf die Story des Titels und dessen actionreiches Gameplay fokussiert. Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Suicide Squad-Game soll Rocksteadys Stärken veranschaulichen

Zunächst gehen die Verantwortlichen darin auf die Geschichte von „Kill the Justice League“ ein, mit dem sie die Welt ihres „Arkham“-Universums ausbauen wollen. Wie schon die „Batman“-Games des Studios soll auch das Abenteuer der Task Force X in erster Linie ein Story-fokussiertes Erlebnis sein. Um zu demonstrieren, dass die Handlung noch immer eine große Rolle spielen werde, sind in der ersten „Insider“-Episode Szenen vom Beginn der Geschichte enthalten.

Darin sehen wir Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn und King Shark, die von ARGUS-Direktorin Amanda Waller nach Metropolis geschickt werden. Dort sollen sie Superman, Batman, Wonder Woman und weitere Justice League-Mitglieder ausschalten. Bevor sie sich hinaus in die riesige Spielwelt wagen, die doppelt so groß ausfällt wie Gotham City in „Batman: Arkham Knight“, plündern sie jedoch die Halle der Gerechtigkeit.

Jede der vier Spielfiguren schnappt sich zu Beginn des „Suicide Squad“-Spiels also neue Ausrüstungsgegenstände, die gut zu den einzelnen Charakteren passen. Harley schnappt sich beispielsweise eine Bat-Drohne sowie den Greifhaken des Dunklen Ritters. Captain Boomerang erhält dafür ein Gerät, mit dem er sich ebenso schnell fortbewegen kann wie sein Erzfeind Flash. Neben den Kämpfen sollen diese Gadgets vor allem bei der Fortbewegung zum Einsatz kommen.

Deadshot, Harley & Co. sollen dabei jeweils ihre eigenen bevorzugten Waffen und Kampfstile haben. Als Meisterschütze und Auftragskiller ist Deadshot etwa äußerst versiert im Umgang mit diversen Schusswaffen, während King Shark beispielsweise eher der Mann fürs Grobe ist.

DC-Actionspiel ab sofort vorbestellbar

Doch das erste Video der „Insider“-Videoreihe ist nicht die einzige Neuigkeit, die Publisher Warner Bros. Games und Entwicklerstudio Rocksteady heute zu verkünden hatten. Die Verantwortlichen gaben bekannt, dass das kommende DC-Actionspiel ab sofort sowohl digital als auch physisch vorbestellt werden kann. Die UVP für die Standard-Edition beträgt dabei 79,99€ auf Konsolen (digital + physisch) und 69,99€ auf dem PC (nur digital).

Als Vorbestellerbonus wurden vier Outfits im „klassischen Stil“ des Selbstmordkommandos sowie vier Rogue-Outfits bestätigt (pro Charakter ein Kostüm). Die Rogue-Outfits sind exklusiv der digitalen PlayStation 5-Version des Spiels vorbehalten.

Des Weiteren wird es ebenfalls eine Deluxe-Edition geben, die für 109,99€ UVP (Konsolen) beziehungsweise 99,99€ UVP (PC) vorbestellt werden können. Neben den Vorbestellerboni der Standard-Edition sind ebenfalls vier Justice League-Outfits, drei berüchtigte Waffen (Black Mask-Stil), vier Squad Golds-Waffenfiguren sowie vier No Shade-Outfitfarbmuster enthalten. Zudem dürfen Deluxe-Vorbesteller bis zu 72 Stunden früher mit dem Spiel loslegen.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam).

Suicide Squad: Kill the Justice League – Suicide Squad Insider 01 – Story & Gameplay

Classic Outfits Pre-Order Trailer – “If Looks Could Kill”

Wie gefällt euch das erste Insider-Video zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“?

