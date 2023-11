Suicide Squad: Details zu Gameplay, Story und mehr – Vierteilige Videoserie angekündigt

Wie die Entwickler von Rocksteady bekannt gaben, dürfen wir uns in Kürze über neue Details und Eindrücke zu "Suicide Squad: Kill the Justice League" freuen. So startet bereits am morgigen Mittwoch eine vierteilige Videoserie, die uns einen ausführlichen Blick auf den Action-Titel ermöglicht.

Seit der erneuten Verschiebung im April dieses Jahres wurde es leider recht still um „Suicide Squad: Kill the Justice League“, den neuen Action-Titel der „Batman: Arkham“-Macher von Rocksteady.

Wie das Studio bekannt gab, hat die Infoflaute in dieser Woche aber endlich ein Ende. So startet am morgigen Mittwoch eine vierteilige Videoserie zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“, in der die Entwickler von Rocksteady ausführlich über ausgewählte Aspekte des Coop-Abenteuers sprechen werden.

In der ersten Episode wird es morgen um die Geschichte und das Gameplay zu gehen, zu denen Rocksteady weitere Details nennen möchte. Details zu den Inhalten der weiteren Episoden möchte das Studio zeitnah nennen.

„Seien Sie diesen Mittwoch bei der ersten Folge unserer brandneuen Serie Suicide Squad Insider dabei. In Episode eins wird Rocksteady die Geschichte und das Gameplay von Suicide Squad: Kill the Justice League enthüllen“, heißt es in der Ankündigung der Videoserie.

Release um einige Monate nach hinten geschoben

Im Februar stellten Warner Bros. Interactive Entertainment und Rocksteady einen Gameplay-Trailer bereit, der uns einen ausführlichen Blick auf das ermöglichte, was „Suicide Squad: Kill the Justice League“ spielerisch zu bieten hat. Nachdem der Trailer einiges an negativem Feedback nach sich zog, wurde der Release des kooperativen Action-Titels auf 2024 verschoben.

Einfluss auf die Live-Service-Elemente wird die Verschiebung allem Anschein nach allerdings nicht haben. Wie Rocksteady ergänzend zur Präsentation im Februar bekannt gab, peilt das Studio sowohl auf der PS5 als auch der Xbox Series X/S eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde an.

Zudem wurden uns eine Crossplay-Unterstützung auf allen Plattformen sowie eine langfristige Post-Launch-Unterstützung in Aussicht gestellt.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint nach der erneuten Verschiebung nun am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Join us this Wednesday for the first episode of our brand new series, Suicide Squad Insider. In episode one, Rocksteady will unpack the story and gameplay of Suicide Squad: Kill the Justice League. #SuicideSquadGame pic.twitter.com/11SG7j0xYh — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) November 13, 2023

