DC’s Justice League Cosmic Chaos: Spiel vertreibt die Wartezeit auf Suicide Squad

Leider wurde „Suicide Squad: Kill the Justice League“ verschoben, doch „DC's Justice League: Cosmic Chaos“ könnte eine familienfreundliche Alternative sein.

Spielt Superman, Batman oder Wonder Woman.

Zum Leidwesen vieler Fans wurde der Release von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ auf Ende 2023 verschoben. Als Grund dafür nannten die Verantwortlichen, dass sie auf die Kritik der Fans eingehen wollen. Ursprünglich war ein Release im Mai 2023 geplant.

Um sich die Wartezeit bis zum Release zu vertreiben, müssen Spieler und Spielerinnen nicht unbedingt auf ihre liebsten DC-Charaktere verzichten. Seit heute ist nämlich „DC’s Justice League: Cosmic Chaos“ für PS4, PS5 und PC erhältlich. Das Spiel sieht wie eine kinderfreundliche, kunterbunte Variante der DC-Abenteuer aussieht.

Wählt zwischen drei spielbaren Charakteren

Obwohl im Trailer viele DC-Charaktere zu sehen sind, gibt es nur drei spielbare Helden. Wir können zwischen Superman, Batman und Wonder Woman wählen. Per Knopfdruck können wir inmitten der Kämpfe zwischen den Charakteren wechseln.

Jeder Charakter bringt dabei seine ganz eigenen Fähigkeiten mit sich. Wonder Woman kann beispielsweise ihr Lasso schwingen, während Superman Laserstrahlen aus seinen Augen abfeuern kann. Das Spiel bietet sogar einen Couch-Koop-Modus für bis zu zwei Spieler und Spielerinnen.

Das Spiel ist in einer knuffigen Optik gehalten. Die Charaktere sind allesamt im Chibi-Look, der sich durch einen überdimensionierten Kopf auszeichnet. Die offene Welt soll viele Geheimnisse beinhalten, die zu Superschurken, Kopfgeldern oder geheimen Orten führen können.

Schauplatz von „DC’s Justice League: Cosmic Chaos“ ist Happy Harbor. Die Stadt wird von vielen bekannten Bösewichten des DC-Universums attackiert. Der Oberbösewicht ist Mr. Mxyzptlk, ein mächtiger Scherzbold aus der 5. Dimension.

Es liegt an uns, die Stadt von den Widersachern zu befreien. Der passende Launch-Trailer vermittelt einen Eindruck davon, was wir vom Spiel erwarten können. Wer sich für den Kauf des Spiels entscheidet, muss 49,99 Euro in die PS4- und PS5-Version investieren.

