Suicide Squad ISEKAI: DC-Anime-Serie der Attack on Titan-Macher angekündigt

In der Anime-Serie "Suicide Squad ISEKAI" verschlägt es Harley Quinn in eine Fantasy-Welt.

Aktuell arbeitet DC bekanntlich an diversen Projekten, darunter einem neuen Superman-Kinofilm und dem sich noch immer in Entwicklung befindlichen Action-Adventure „Suicide Squad: Kill the Justice League“. Doch das ist nicht das einzige Produkt, in dem die Task Force X im Mittelpunkt stehen soll, denn im Rahmen der Anime Expo 2023 kündigten die Verantwortlichen ebenfalls die neue Anime-Serie „Suicide Squad ISEKAI“ offiziell mit einem Trailer an (via ANN).

Harley Quinn und Joker in einer Fantasy-Welt

Über die Handlung der Show ist derzeit noch nicht allzu viel bekannt, allerdings dürften Harley Quinn und der Joker im Mittelpunkt stehen. Zu Beginn des kurzen Videos sind beide zu sehen, wie sie allerlei Chaos in Gotham City verbreiten, ehe es sie in eine Fantasy-Welt verschlägt. In dieser scheinen unter anderem Drachen sowie andere Monster ihr Unwesen zu treiben – und bald wohl auch der Clownprinz des Verbrechens und sein Harlekin.

Wie genau die anderen Mitglieder von DC Comics‘ Selbstmordkommando in die Story der Anime-Serie passen, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Zu sehen ist im Trailer lediglich Amanda Waller, die bei den Einsätzen der Task Force X die Fäden zieht. Ausgehend von Symbolen auf einem ersten Key Visual scheinen sich Fans des Weiteren jedoch zumindest wohl noch auf Auftritte von Peacemaker und Deadshot in „Suicide Squad ISEKAI“ freuen zu dürfen.

Für den Anime tut sich Warner Bros. Japan mit den renommierten Experten von WIT Studio zusammen, die in den vergangenen Jahren an diversen hochkarätigen Produktionen wie „Attack on Titan“, „Spy x Family“ oder auch „Vinland Saga“ mitwirkten. Den Posten des Regisseur bekleidet Eri Osada („Jujutsu Kaisen“), während Tappei Nagatsuki („Re:ZERO -Starting Life in Another World-„-Schöpfer) und Eiji Umehara („Pokémon – Der Film: Die Macht in uns“) das Drehbuch schreiben.

Außerdem kümmert sich Akira Amano („Psycho-Pass“) um das Design der Originalcharaktere. Naoto Hosoda („Mirai Nikki“) ist indes mit dem Charakterdesign betraut. Zudem komponiert Kenichiro Suehiro („Goblin Slayer“) die Musik der Serie und Shinya Tsuruoka („Keep Your Hands Off Eizouken!“) ist als Animation Producer für Warner Bros. Japan am Projekt beteiligt.

„Isekai“ lässt sich ins Deutsche mit „Andere Welt“ übersetzen und ist in Japan ein überaus beliebtes Genre in Manga-, Light Novel-, Game- und Anime-Geschichten, in denen es Charaktere aus der realen Welt in eine Fantasy-Welt oder andere alternative Realitäten verschlägt. Zu den beliebtesten Genrevertretern der letzten Jahre zählen unter anderem „The Rising of the Shield Hero“, „Sword Art Online“ und „Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt“.

Regisseur Eri Osada erzählte während des Anime Expo-Panels, die Serie werde sowohl in Gotham City als auch in der Isekai-Welt stattfinden (via Popverse). Das Team von WIT Studio möchte verschiedene Techniken nutzen, um einen Kontrast zwischen beiden Realitäten zu erschaffen. Da es sich um einen Isekai-Anime handelt, habe Osada darüber hinaus „die ausdrückliche Erlaubnis erhalten, dass die DC-Charaktere Magie einsetzen dürfen.“

Hinsichtlich des Jokers sagte er darüber hinaus, dieser Charakter habe die Macher durchaus vor Schwierigkeiten gestellt, denn „jeder hat seine Lieblingsversion des Jokers“. Zunächst hätten die Verantwortlichen überlegt, auf welcher bereits bestehenden Variante der Figur ihre „ISEKAI“-Version basieren könnte, doch letztendlich hätten sie sich dazu entschieden, den Joker für die Anime-Serie „völlig neu zu gestalten und keine bestimmte Version zu kopieren.“

Außerdem sagte George Wada, der Präsident von WIT Studio, von seinem Unternehmen könnten durchaus weitere Anime-Projekte basierend auf DC Comics-Superhelden und -Schurken folgen (via Comic Book). Aus diesem Grund hoffe er, dass viele Leute sich die Serie ansehen werden.

Unklar ist gegenwärtig noch, ob sich „Suicide Squad ISEKAI“ in den Plan von James Gunn und Peter Safran für den Neustart des DC-Universums einfügen wird. Dieses soll diverse Film-, Serien und Videospielprojekte beinhalten, die alle Teil einer großen zusammenhängenden Geschichte sein werden. Zudem soll es auch weiterhin Elseworld-Storys geben, also Ableger, die eigenständige Handlungen in alternativen Universen erzählen.

„Suicide Squad ISEKAI“ entsteht als Gemeinschaftsproduktion von Warner Bros. Japan und WIT Studio. Aktuell hat die Anime-Serie noch keinen Veröffentlichungstermin.

Offizieller Trailer:

Key Visual:

