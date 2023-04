Suicide Squad – Kill the Justice League: Offiziell verschoben – Wir haben den neuen Termin

Suicide Squad - Kill the Justice League:

Was sich nach dem durchwachsenen Feedback auf den letzten Trailer bereits abzeichnete, wurde nun auch offiziell bestätigt: "Suicide Squad: Kill the Justice" verschiebt sich auf das nächste Jahr und erscheint erst Anfang 2024.

Vor wenigen Wochen veröffentlichten Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von Rocksteady einen ausführlichen Gameplay-Trailer zum kooperativen Action-Titel „Suicide Squad: Kill the Justice“.

Nachdem dieser von den Spielerinnen und Spielern eher durchwachsen aufgenommen wurde, machte schnell das Gerücht die Runde, dass sich die Verantwortlichen hinter dem Projekt dazu entschieden haben könnten, „Suicide Squad: Kill the Justice“ noch etwas mehr Entwicklungszeit einzuräumen und den Titel zu verschieben. In der Zwischenzeit wurden die Gerüchte um die Verschiebung offiziell bestätigt.

Als neuer Releasezeitraum wurde dabei der Februar 2024 ausgerufen. „Wir haben die schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen, uns die nötige Zeit zu nehmen, um daran zu arbeiten, für die Spieler ein Spiel von höchster Qualität zu entwerfen“, so die Entwickler von Rocksteady.

Entwickler von der Qualität des Titels überzeugt?

Ziehen wir eine Meldung aus dem vergangenen Monat heran, dann dürfte die Verschiebung von „Suicide Squad: Kill the Justice“ in erster Linie auf das Feedback zum mehrminütigen Gameplay-Trailer zurückzuführen sein. Laut Andy Robinson von Videogames Chronicle, der sich auf interne und mit der Sachlage vertraute Quellen bezog, sollen die Entwickler von Rocksteady von der Qualität des kooperativen Action-Titels nämlich überzeugt sein.

„Mir wurde gesagt, dass dies kein weiteres Gotham Knights ist. Dass jeder, der daran arbeitet, ziemlich optimistisch in Bezug auf die Loops des Kampfsystems, die sie erstellt haben, die Spielwelt und solche Dinge ist“, merkte Robinson im vergangenen Monat an und wies darauf hin, dass intern keine Wiederholung des „Gotham Knights“-Szenarios befürchtet wird.

Übrigens haben wir es hier nicht mit der ersten Verschiebung von „Suicide Squad: Kill the Justice“ zu tun. Ursprünglich sollte das neue Werk der „Batman Arkham“-Macher nämlich schon im Jahr 2022 erscheinen, ehe der Release zunächst auf den Mai 2023 und nun auf Anfang 2024 verschoben wurde.

„Suicide Squad: Kill the Justice“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und soll nun am 2. Februar 2024 veröffentlicht werden.

