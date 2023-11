Suicide Squad: Charakter-Trailer rückt die brutale Stärke von King Shark in den Fokus

Ab sofort steht der nächste Charakter-Trailer zu "Suicide Squad: Kill the Justice League" zur Ansicht bereit. Dieses Mal dreht sich alles um King Shark, der mit seiner beeindruckenden physischen Erscheinung als Tank der Gruppe fungiert.

Nachdem wir in dieser Woche mit neuen Eindrücken zu Harley Quinn bedacht wurden, steht ab sofort der zweite Charakter-Trailer des kooperativen Action-Titels „Suicide Squad: Kill the Justice League“ zur Ansicht bereit.

Dieses Mal rücken die Entwickler von Rocksteady King Shark in den Mittelpunkt. Dieser setzt im Kampf vor allem seine beeindruckende Physis und seine durchschlagskräftigen Angriffe ein. Bekannt als der Sohn des Hai-Gottes, handelt es sich bei King Shark um einen wuchtigen Charakter, der als Tank eurer Gruppe fungiert und auch vor direkten Duellen mit mächtigen Widersachern nicht zurückschreckt.

Auch wenn er laut offiziellen Angaben manchmal etwas zu naiv und gutgläubig ist, stellt King Shark im Kampf eine wertvolle Hilfe dar. Zu seinen Stärken gehört der Einsatz von schwerem Gerät. Zudem verlässt sich King Shark in den Auseinandersetzungen auf Schrotflinten, Messer und andere Nahkampfwaffen.

Weitere Eindrücke zu King Shark liefert euch der angehängte Charakter-Trailer.

Anmeldung zum geschlossenen Alpha möglich

In dieser Woche versorgten uns Warner Bros. Interactive Entertainment und Rocksteady nicht nur mit den neuen Charakter-Trailern zu „Suicide Squad: Kill the Justice League“. Gleichzeitig kündigten die Verantwortlichen einen geschlossenen Alpha-Test an. Dieser findet vom 30. November bis zum 4. Dezember 2023 statt.

Im Rahmen der Closed-Alpha wird es den Entwicklern von Rocksteady darum gehen, mögliche Fehler aufzuspüren und Feedback seitens der Community zu sammeln. Gleichzeitig wird betont, dass wir es hier mit einem Alpha-Test zu tun haben. Folgerichtig ist der zur Verfügung stehende Bereich der Kampagne nicht repräsentativ für das finale Spiel.

Wer sein Glück versuchen und sich einen Platz in der geschlossenen Alpha sichern möchte, kann sich auf der offiziellen Website für eine Teilnahme registrieren.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

