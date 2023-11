Suicide Squad Kill the Justice League: Neuer Trailer rückt Harley Quinn in den Fokus

Suicide Squad Kill the Justice League:

Um Fans auf den langsam näherkommenden Release des DC-Actionspiels "Suicide Squad: Kill the Justice League" einzustellen, wurde heute ein neuer kurzer Trailer veröffentlicht. Darin dreht sich alles um Harley Quinn.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint am 2. Februar 2024 unter anderem für die PlayStation 5.

Nachdem vergangene Woche die „Insider“-Videoreihe zum DC Comics-Actionspiel „Suicide Squad: Kill the Justice League“ startete, folgte nun bereits ein neuer kurzer Trailer. Diesmal steht allerdings nicht die gesamte Task Force X im Mittelpunkt, sondern einzig und allein Harley Quinn. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Eine nützliche Verrückte auf Selbstmordmission

Als Erzählerin im rund 40 Sekunden langen Clip fungiert Amanda Waller, die Direktorin von ARGUS und Befehlshaberin der Suicide Squad. Sie beschreibt Harley Quinn als eine „Verrückte“, gibt jedoch ebenfalls zu, dass sie nützlich sein könne. Dies liegt nicht nur an ihren kämpferischen Fähigkeiten, denn die Ex des Jokers hat sich inzwischen auch Batman-Technologie unter den Nagel gerissen.

Etwas widerwillig scheint Waller zu gestehen, dass Harley womöglich genau das sein könnte, was sie zur Rettung der Welt benötigen würden. Nun, zumindest wenn sie der einstigen Psychiaterin nicht vorher den Schädel wegsprengen sollte.

Im kommenden DC-Actionspiel startet Alien-Bösewicht Brainiac eine Invasion der Erde und bringt dabei die Mitglieder der Justice League rund um Superman, Batman und Flash unter seine Kontrolle. Da die mächtigsten Helden des Planeten nun die Seiten gewechselt haben, sind sie zu einer enormen Bedrohung geworden. Amanda Waller schickt deshalb Harley Quinn, King Shark, Deadshot und Captain Boomerang nach Metropolis, um die JL zu töten.

Entwicklerstudio Rocksteady Games verspricht mit „Suicide Squad: Kill the Justice League“ eine Story-fokussierte Spielerfahrung. Wie bereits in den „Batman: Arkham“-Spielen sollen so auch im kommenden DC-Titel die Stärken des Teams zur Geltung kommen. Spielerisch liegt der Fokus indes klar auf dem Shooter-Gameplay, doch auch die Fortbewegung durch die riesige Spielwelt soll eine wichtige Rolle einnehmen.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 2. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam).

