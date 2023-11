Laika – Aged Through Blood: Konsolentermin des Motorvanias enthüllt

Das Motorvania "Laika: Aged Through Blood" wird in Kürze für die Konsolen erscheinen. Headup Games hat den Termin offiziell enthüllt.

Der Publisher Headup Games und das Entwicklerstudio Brainwash Gang haben bekanntgegeben, dass „Laika: Aged Through Blood“ am 5. Dezember 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One erscheinen wird. Die Nintendo Switch-Version folgt wiederum am 11. Januar 2024, während die PC-Version bereits erhältlich ist.

Mit dem Motorrad durch das Ödland

Bei „Laika: Aged Through Blood“ handelt es sich laut den Entwicklern um ein Motorvania im Western-Stil, welches die Spieler in eine postapokalyptische Einöde schickt und die Geschichte eines von Besatzern unterdrückten Stammes erzählt. Zudem erlebt man die persönliche Geschichte einer kämpferischen Kojotenmutter, die sich auf einem endlosen Rachepfad befindet.

Die Spieler können fahren, springen und kämpfen, während sie mit ihrem Motorrad durch die handgezeichnete Welt jagen. Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Rase durch das Ödland, vollführe gefährliche Sprünge, schieße Gegner in Zeitlupe ab und lade deine Waffe durch einen Rückwärtssalto wieder auf! Nutze fähigkeitsbasierte Power-Ups und bestreite herausfordernde Kämpfe gegen mächtige Bosse!“

Auf Opencritic konnte „Laika: Aged Through Blood“ bei bisher neun Kritiken einen Wertungsschnitt von 85 Prozent erzielen. Damit ihr noch einmal einen Eindruck von dem Abenteuer erhaltet, haben die Verantwortlichen auch einen Trailer bereitgestellt.

