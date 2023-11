Resident Evil 4: Termin des VR-Modus steht – Trailer & kostenlose Demo

Bereits vor einigen Monaten gab Capcom bekannt, dass sich alle Besitzer des „Resident Evil 4“-Remakes auf ein kostenloses Update freuen dürfen, mit dem der VR-Modus den Weg ins Spiel findet.

Im Zuge einer aktuellen Ankündigung spendierten Sony Interactive Entertainment und Capcom dem VR-Modus endlich einen konkreten Releasetermin: Den 8. Dezember 2023. Am gleichen Tag erscheint eine Demo, die euch einen ersten Blick auf die VR-Version von „Resident Evil 4“ ermöglicht.

Erfreulich: Um die Demo zu spielen, ist die Vollversion des „Resident Evil 4“-Remakes nicht vonnöten. Somit können alle Spielerinnen und Spieler mit einem PlayStation VR2-Headset ohne Kosten den ersten Abschnitt des Dorfes in VR erleben und sich zudem am Schießstand versuchen.

Abgerundet wird die heutige Ankündigung von einem neuen Trailer. Dieser steht unterhalb dieser Meldung zur Ansicht bereit und liefert frische Eindrücke aus der VR-Fassung von „Resident Evil 4“.

Erlebt das Remake in der virtuellen Realität

Für die VR-Umsetzung von Leons Abenteuer ist das gleiche Team von Capcom verantwortlich, das bereits die VR-Versionen von „Resident Evil 7“ und „Resident Evil: Village“ realisierte. An der Geschichte und dem Spielablauf an sich hat sich nichts geändert. Nach wie vor schlüpfen wir in die Rolle des Protagonisten Leon S. Kennedy und begeben uns in einem abgelegenen europäischen Dorf auf die Suche nach Ashley, der Tochter des US-Präsidenten.

In dem besagten Dorf angekommen, wird Leon schnell klar, dass er es mit einer weitaus größeren Gefahr als angenommen zu tun hat. Offiziellen Angaben zufolge hebt die VR-Version den Survival-Horror von „Resident Evil 4“ auf ein ganz neues Level. Nicht nur die neue First-Person-Perspektive sorgt dabei für eine besonders intensive Spielerfahrung.

Darüber hinaus banden die Entwickler die 3D-Audio-Technik der PlayStation 5 und das haptische Feedback des PSVR2-Controllers in das Spielgeschehen ein, um euch den Horror mit allen Sinnen spüren zu lassen.

Weitere Details und Screenshots zur VR-Version von „Resident Evil 4“ und eine Nachricht der Entwickler findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

