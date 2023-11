Vertigo 2: Neuer Termin des PS VR2-Shooters steht fest

“Vertigo 2” bekam im August einen Oktober-Termin spendiert, der nicht eingehalten werden konnte. Allzu lange müssen PlayStation VR2-Besitzer aber nicht mehr warten, wie die heutige Terminaktualisierung verdeutlicht.

Der digitale Launch von “Vertigo 2” erfolgt demnach am 12. Dezember 2023. Spieler, die einer physischen Version den Vorrang geben, können im kommenden Jahr loslegen. Die Disk-Version erscheint am 9. Februar 2024.

Legt euch mit Androiden an und erkundet außerirdisches Leben

Der Titel entführt Spieler in die unendlichen Weiten des Quantum Reactor VII. In dieser Umgebung sind sie gezwungen, sich mit einer skurrilen außerirdischen Pflanzen- und Tierwelt auseinanderzusetzen. Gleichzeitig gilt es, sich den Androidensicherheitskräften zu stellen, deren Hauptmission es ist, jegliches Leben im Reaktor auszulöschen.

Im heutigen Tweet zur Ankündigung des neuen Veröffentlichungstermins verweisen die Macher auf die folgenden Hauptmerkmale:

Intensive Bosskämpfe

Hochmoderne VR-Waffen

Vollständig vertonte Charaktere

Riesiges, maßgeschneidertes Weltdesign

Im PlayStation Store kann “Vertigo 2” auf die Wunschliste gepackt werden. Versprochen wird mit dem Titel eine Kampagne, die sich über mehr als zehn Stunden erstreckt.

Neu ist “Vertigo 2” nicht, sodass PlayStation VR2-Spieler vor dem Kauf einen Blick auf die Meinungen zur PC-Version werfen können. Sie kam im März auf den Markt und sorgte auf Steam für “äußerst positive“ Rezensionen.

Road to VR gehört zu den Publikationen, die damals einen Test beisteuerten. Im Fazit heißt es: „Vertigo 2 ist nicht nur größer und verrückter als das Original mit rund 10 Stunden Kampagnenspielzeit, sondern auch mit so viel Herz und guter Laune ausgestattet, dass man schwören könnte, das Entwicklerteam sei viel größer als nur ein einziger Kerl.“

Zwar sei der VR-Shooter nicht so fotorealistisch und hoch budgetiert wie “Half-Life Alyx” aus dem Hause Valve. Allerdings gebe er “sein Bestes, um ein AAA-Spiel zu sein”.

PlayStation VR2: Neue Spiele demonstrieren Features des PS5-Headsets

PlayStation VR2 wurde im Februar 2023 auf den Markt gebracht und bleibt auch Monate nach dem Launch eine relativ teure Hardware – allerdings mit ersten Preisnachlässen. Auf Amazon ist das Bundle mit “Horizon Call of the Mountain” mittlerweile zum Preis von 599,99 Euro gelistet, was gegenüber der UVP einem achtprozentigen Rabatt entspricht.

Weitere Meldungen zu Vertigo 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren