Five Nights at Freddy’s Help Wanted 2: Termin und Trailer zum PS VR2-Spiel enthüllt

“Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2” hat einen Termin erhalten. Im Dezember erfolgt der Launch für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Einen Trailer können sich Spieler schon heute anschauen.

Mit “Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2” hat das nächste PS VR2-Spiel einen Termin erhalten. Wie Ray McCaffrey, der zuständige Produzent der Steel Wool Studios, auf dem offiziellen PlayStation Blog mitteilt, erscheint der Titel am 14. Dezember 2023 für das PS5-Headset. Ein neuer Trailer kann unterhalb dieser Zeilen angeschaut werden.

Spieler des ersten Teils werden sich nach dem Start von “Help Wanted 2” vertraut fühlen, hieß es schon während der Ankündigung im vergangenen Mai. Diesmal erleben sie allerdings komplett neue Spiele, Orte, Geschichten und Animatronics.

“Erledigt eure Arbeit so schnell und sorgfältig wie möglich, aber seid vorsichtig. Eine falsche Bewegung bei diesem Job kann… unerwartete Folgen haben”, so die Entwickler.

Features von PS VR2 werden unterstützt

Mithilfe der einzigartigen Features des PSVR 2-Headsets möchten Steel Wool Studios eine noch packendere Horror-Erfahrung kreieren. Durch die Verwendung von Controller-Haptik und 3D-Audio erhalten die schrecklichsten Momente im Spiel eine physische Dimension. Und das Headset-Rumble wurde mit Jumpscares verknüpft.

Durch die Nutzung des Eye-Tracking-Systems von PS VR2 erhalten Spieler die Möglichkeit, ihre Gedanken von der Wahrsagerin Mystic Hippo lesen zu lassen. “Exklusiv für die Playstation 5 wurde ein spezielles Minispiel entwickelt, das es den Spielern ermöglicht, ihre jahrhundertealten Wahrnehmungskräfte herauszufordern”, heißt es dazu.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted legte gut vor

Der 2019 veröffentlichte Vorgänger konnte bei Spielern und Testern gleichermaßen punkten. Der Testschnitt pendelte sich basierend auf zehn gelisteten Reviews bei einem Metascore von 80 ein. Der User-Score liegt mit einem Wert vom 8,1 auf Augenhöhe. Im PlayStation Store wurde „Five Nights at Freddy’s: Help Wanted“ mit im Schnitt 4,64 von fünf möglichen Sternen bewertet.

Five Nights at Freddy’s: Horrorspielverfilmung knackt Rekorde

Doch auch das Sequel soll überzeugen: “Unser Hauptziel war es, sicherzustellen, dass Help Wanted 2 bei jedem Durchspielen Spaß macht. Wir haben viele der Spiele so entwickelt, dass sie bei jedem Durchspielen anders sind, und das haben wir erreicht, indem wir eine außergewöhnliche Menge an Möglichkeiten geschaffen haben, die dem Spieler geboten werden können“, so McCaffrey.

