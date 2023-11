Bulletstorm: PSVR2-Version des Kult-Shooters kurz vor dem Release verschoben

Wie die Entwickler von People Can Fly einräumten, wird sich die VR-Version des beliebten First-Person-Shooters "Bulletstorm" um ein paar Wochen verschieben. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll in erster Linie der Nutzererfahrung zugute kommen.

Während bezüglich eines Nachfolgers zu „Bulletstorm“ weiterhin nichts spruchreif ist, kündigten die Verantwortlichen von People Can Fly in diesem Jahr eine Umsetzung des unterhaltsamen Shooters für die aktuellen Virtual-Reality-Headsets an.

Ursprünglich sollte die VR-Version von „Bulletstorm“ am 14. Dezember 2023 und somit schon in etwas mehr als drei Wochen erscheinen. Wie People Can Fly kurz vor dem Release einräumte, werden sich die Spielerinnen und Spieler allerdings noch etwas länger gedulden müssen. So entschloss sich das polnische Studio dazu, „Bulletstorm VR“ kurzfristig zu verschieben.

Wie People Can Fly in der Ankündigung der Verschiebung ergänzte, traf das Studio diese Entscheidung in enger Abstimmung mit den Entwicklern der VR-Version, Incuvo. Das ausgerufene Ziel: Die zusätzliche Entwicklungszeit zu nutzen, um für eine bessere Spielerfahrung zu sorgen.

Als neuen Releasetermin bestätigte People Can Fly den 18. Januar 2024.

Das offizielle Statement im Wortlaut

Die Verschiebung von „Bulletstorm VR“ kommentierten die Verantwortlichen wie folgt: „People Can Fly und Incuvo haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Bulletstorm VR auf den 18. Januar 2024 zu verschieben. Wir wissen, dass die Bulletstorm-Fans darauf brennen, ihre VR-Headsets aufzusetzen und in der virtuellen Realität kräftig zuzuschlagen.“

„Wir möchten diese zusätzliche Zeit nutzen, um die Erfahrung weiter zu verbessern und sicherzustellen, dass Bulletstorm VR den hohen Standards gerecht wird, die Sie von der bekannten AAA-FPS-Franchise und People Can Fly als Entwickler von hochwertigen AAA-Spielen gewohnt sind.“

Während die VR-Version dank der modernen Virtual-Reality-Headsets für eine besonders immersive Erfahrung sorgt, bleibt spielerisch alles beim Alten. Auch „Bulletstorm VR“ kombiniert einen klassischen First-Person-Shooter mit einem bissigen Humor und dem Skillshot-System. Das Skillshot-System belohnt euch für besonders spektakuläre Kills und sorgt so für frischen Wind im Shooter-Genre.

„Bulletstorm VR“ erscheint für unter anderem für PlayStation VR2 und die Meta Quest-Headsets. Der Preis im PlayStation Store liegt bei 39,99 Euro.

Dear mercenaries, an update on the release date for Bulletstorm VR: pic.twitter.com/xvypYqhsRo — Bulletstorm (@Bulletstorm) November 20, 2023

