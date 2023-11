Baldur’s Gate 3: Patch 5 mit Epilogen, Permadeath & mehr steht bereit – Das wird geboten

In einer Mitteilung an die Community wiesen die Entwickler der Larian Studios darauf hin, dass der umfangreiche Patch 5 zum Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“ ab sofort zur Verfügung steht. Nutzerangaben zufolge setzt das Update auf der PS5 einen 27,6 Gigabyte großen Download voraus.

Zu den neuen Features, die mit dem Patch 5 Einzug halten, gehören zum einen die Epiloge. Zu den Epilogen, die die Autoren der Larian Studios als endgültigen Abschied von „Baldur’s Gate 3“ beschreiben, heißt es: „Dieses neue spielbare Kapitel spielt im Lager in High Hall mit Blick auf die Stadt und spielt sechs Monate nach den Ereignissen der Geschichte von Baldur’s Gate 3. Es ist für alle Spieler zugänglich, indem sie das Spiel vor dem letzten Kampf laden.“

„Ihr Epilog wird von Ihnen definiert. Dies ist der Höhepunkt aller Entscheidungen und Konsequenzen, die Sie seit Beginn Ihres Abenteuers getroffen haben, ein riesiger Baum von Permutationen, der zu einer Gelegenheit führt, über diese Reise nachzudenken, bevor Sie sich verabschieden.“

Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter dem „Honour“-Modus, der sich an Spielerinnen und Spieler richtet, die sich einer besonders knackigen Herausforderung stellen möchten.

Im „Honour“-Modus wurde nicht nur die Möglichkeit, ältere Spielstände zu laden, entfernt. Außerdem gibt es das neue Legendary-Action-System, bei dem die gestärkten und überarbeiteten Bosse über neue Moves verfügen und die Kämpfe auf neue Weise abwechslungsreich gestalten. Zu den Besonderheiten gehört hier die Permadeath-Funktion. Nach dem Tod eurer Gruppe verrät euch das Spiel, wie lange ihr überlebt habt.

Anschließend ist es möglich, das Spiel außerhalb des „Honour“-Modus fortzusetzen. Allerdings erhaltet ihr die exklusive Belohnung in Form eines goldenen D20 nur, wenn ihr das komplette Spiel in dem knackigen Modus abschließt. Wer sein Abenteuer auf seine Bedürfnisse zuschneiden möchte, kommt beim neuen Custom-Modus auf seine Kosten.

Hier ist es möglich, zahlreiche Parameter anzupassen und so für eine individuelle Spielerfahrung zu sorgen. Doch nicht nur im Bereich der Spiel-Modi wurde nachgebessert. Des Weiteren optimierten die Entwickler das Loot-Management und versahen die PS5-Version von „Baldur’s Gate 3“ mit der Unterstützung einer dynamischen Auflösung. Dies wiederum soll auf der Sony-Konsole für eine stabilere Performance sorgen.

Hinzukommen zahlreiche weitere Anpassungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird. Diesen findet ihr hier.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC und die PS5 erhältlich. Die Xbox Series X/S-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Wie kürzlich bestätigt wurde, wird der Releasetermin der Xbox-Umsetzung auf den The Game Awards 2023 am 7. Dezember enthüllt.

