Baldur’s Gate 3: Patch 5 mit besserer PS5-Performance dank Xbox-Optimierung

"Baldur's Gate 3" wird in Kürze mit einer besseren Performance beeindrucken. So beinhaltet Patch 5 Optimierungen, die durch die Arbeit an der Xbox-Fassung ermöglicht wurden. Es sei aber nicht die aufregendste Neuerung des bevorstehenden Updates.

Für “Baldur’s Gate 3” wird in dieser Woche das Update 5 veröffentlicht. Und es scheint, dass es eine recht tiefgreifende Aktualisierung wird. Die Slowdowns sollen nach der Installation der Vergangenheit angehören. Und auch an den Kussszenen legten die Entwickler von Larian Hand an.

Das war längst nicht alles: Auch auf allgemeine Performance-Verbesserungen können sich Spieler einstellen. Während noch kein vollständiger Changelog vorliegt, pries Michael Douse, Larians Director of Publishing, derartige Optimierungen in einem Tweet an.

PC und PS5 profitieren von Xbox Series S-Einschränkungen

Ermöglicht wurde die bessere Performance durch die Entwicklung einer Version von “Baldurs Gate 3”, die noch gar nicht erhältlich ist. Xbox Series X/S-Spieler müssen weiterhin auf das RPG verzichten, da die Leistung der schwächeren Konsole eine Hürde darstellte.

“Darüber hinaus gibt es im Zuge der Optimierungsarbeit für Xbox sowohl auf dem PC als auch auf der PS5 Leistungsverbesserungen”, so Douse im Wortlaut.

Schon zuvor deute Swen Vincke, der CEO und Game Director der Larian Studios, an, dass „Baldur’s Gate 3“ aufgrund des Einsatzes von Xbox Series S-spezifischen Verbesserungen etwa 10 Prozent weniger RAM und 34 Prozent weniger VRAM benötigt.

Es kommt noch mehr: Die Leistungsoptimierung für die erhältlichen Versionen von “Baldur’s Gate 3” sei “vielleicht das am wenigsten Aufregende an Patch 5”, so Douse, was die eine oder andere Überraschung bedeuten könnte.

Weitere Details sollen heute folgen, wobei es in den vergangenen Stunden bereits zu einer Andeutung kam, die sich auf einen neuen Epilog bezieht.

Xbox-Termin und Deluxe Edition auf Disk

Wie sich “Baldur’s Gate 3” auf den Xbox Series X/S-Konsolen schlagen wird, erfahren wir im Laufe des kommenden Monats. Der präzise Termin wird bei The Game Awards am 7./8. Dezember enthüllt.

Während der Show könnte der Larian-Hit ebenfalls zum besten Spiel des Jahres erklärt werden. “Baldur’s Gate 3” gehört zu den nominierten Spielen und gilt als Favorit der PLAY3.DE-Leser.

Im nächsten Jahr kommen Fans klassischer Retail-Versionen auf ihre Kosten. “Baldur’s Gate 3” soll im ersten Quartal 2024 auf Disk den Handel erobern – und zwar als umfangreich ausgestattete Deluxe Edition.

