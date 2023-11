Baldur’s Gate 3: Patch 5 angekündigt – Slowdowns und Küsse auf dem Changelog

“Baldur’s Gate 3” erhält in dieser Woche ein neues Update, wie Larian Studios in einer auf Twitter/X veröffentlichten Ankündigung bekannt gibt. Während der komplette Changelog zum Patch 5 noch aussteht, verweisen die Entwickler im Tweet auf die ersten Änderungen und Verbesserungen.

So nimmt sich das “Baldur’s Gate 3”-Update den “ewig aktiven Diebstähls- und Vandalismusdelikten” an, die nach dem vorherigen Patch zu Slowdowns führten. Ein weiterer Punkt sind Astarions Küsse, die in den Szenen mitunter fehlerhaft waren.

Dungeon Master bekam vergangene Diebstähle nicht aus dem Kopf

In einem Gespräch mit IGN ging der Entwickler näher auf das Problem hinter den dauerhaft aktiven Diebstählen und Vandalismusdelikten ein, wobei ein Fehler in Akt 3 der Auslöser war. Mit Patch 4 wurde ein Fix eingeführt, der verhindern sollte, dass beim Stehlen sofort die Wachen herbeirufen werden, selbst wenn man schleicht oder zum Beispiel unsichtbar ist

Allerdings hatte die Korrektur unbeabsichtigt zur Folge, dass unbemerkte Diebstähle und Vandalenakte für immer in der “Hat mich jemand gesehen”-Pipeline stecken blieben, anstatt wie beabsichtigt abzulaufen.

„Im Grunde denkt der Dungeon Master – im realen Sinne – ständig über die Diebstähle und Gewalttaten nach, die der Spieler begeht, ohne sie jemals weiterzuverfolgen oder zu verbalisieren. Er denkt bis in alle Ewigkeit darüber nach“, so Larian.

Das wiederum hatte einen Einfluss auf die Performance von “Baldur’s Gate 3”. Je mehr ein Spieler derartige Taten beging, desto mehr versuchte das Spiel, alles auf dem Laufenden zu halten, was zu Slowdowns führte.

“Im Grunde genommen ist der Dungeon Master nicht mehr in der Lage, zu arbeiten. In Akt 3 führte dies zu Slowdown-Problemen, die wir nach einigem Herumschnüffeln mit Patch 5 behoben haben, der sich in der Testphase befindet und noch diese Woche veröffentlicht werden soll“, so die weitere Erklärung.

We’re aiming to release Patch 5 this week, which fixes the eternally-active acts of thefts & violence causing slowdowns, introduced in the previous patch. It also fixes Astarion’s little kisses, and more! pic.twitter.com/APRAPdSouN — Larian Studios (@larianstudios) November 27, 2023

Präsentation neuer Features geplant

In einem weiteren Beitrag auf Twitter gibt der belgische Entwickler bekannt, dass in einem Community-Beitrag, der offenbar unmittelbar bevorsteht, „einige brandneue Features“ für das Spiel vorgestellt werden.

Seit dem Launch von “Baldur’s Gate 3” wurden die Aktualisierungen auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen beschränkt, während es abgesehen von einem Spiegel im Lager, der es ermöglicht, das Aussehen zu ändern, nur sehr wenige neue Inhalte zu vermelden gibt.

„Mit Patch 5 wird es eine Menge zu tun geben. Während er in der Mache ist, bereiten wir ein Community-Update vor, das einige neue Features für Baldur’s Gate 3 vorstellt“, so der Wortlaut im Tweet.

Es scheint, dass ein Permadeath-Modus eines der neuen Features sein wird. Eine Errungenschaft bei GOG lässt darauf schließen, dass eine solche Spielkomponente vor der Veröffentlichung steht.

“Baldur’s Gate 3” kam in diesem Jahr für PC und PS5 auf den Markt. Als nominiertes Spiel für die höchste Kategorie der Game Awards 2023 gilt der Titel als Favorit für die Auszeichnung „Game of the Year“. Auch in unserer Vorabumfrage liegt der der Larian-Hit vorne.

Noch ein abschließender Tipp: PlayStation Plus-Mitglieder in der Premium-Stufe können „Baldur’s Gate 3“ ohne Zusatzkosten anspielen.

