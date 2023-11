The Game Awards 2023: Welches Spiel ist euer Game of the Year?

In wenigen Wochen werden die Game Awards 2023 verliehen. Auszeichnungen gibt es in mehreren Kategorien, darunter das beste Sportspiel, das beste VR/AR-Spiel und das beste Rollenspiel. Gleiches gilt für die beste Simulation und das beste Indiespiel des Jahres.

Die wichtigste Kategorie ist allerdings das Game of the Year, also das beste Spiel des Jahres 2023. Sechs Spiele wurden für den Award nominiert, darunter “Alan Wake 2”, “Baldur’s Gate 3”, “Marvel’s Spider-Man 2”, “Resident Evil 4 Remake”, „Super Mario Bros. Wonder“ und „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“.

Welches Spiel ist euer Game of the Year?

Schon vor der Bekanntgabe der Gewinner im Dezember möchten wir von euch wissen, welches der nominierten Spiele ihr als Game of the Year anseht. Nachfolgend könnt ihr eure Stimme schon heute für euren Favoriten abgeben.

TGA 2023-Vorabstimmung - Euer Spiel des Spiel des Jahres

Baldur’s Gate 3

Alan Wake 2

Resident Evil 4

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Marvel's Spider-Man 2 36%, 60 votes

Baldur's Gate 3 32%, 53 votes

Alan Wake 2 12%, 20 votes

Resident Evil 4 11%, 18 votes

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 6%, 10 votes

Super Mario Bros. Wonder 2%, 4 votes
Abstimmungen insgesamt: 165

Baldur’s Gate 3

Alan Wake 2

Resident Evil 4

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Mit der Vorauswahl erfolgte eine deutliche Einschränkung, was bei vielen Spielern in den vergangenen Tagen für reichlich Kritik sorgte. Bemängelt wurde unter anderem, dass mit dem Remake von “Resident Evil 4” ein im Grunde älteres Spiel auf der Liste steht. Gefordert wurde daher eine eigene Kategorie für Remakes und Remaster.

Andere Spieler vermissen in der Aufstellung ihre persönlichen Lieblingsgames. Häufiger genannt wurde der Xbox-Exklusivtitel “Starfield”, der mit einem Metascore von 83 und einem User-Score von 7.0 jedoch nicht rundum überzeugen konnte.

Dem gegenüber stehen nominierte Titel wie „Marvel’s Spider-Man 2“ (Metascore 90, User-Score 9.1), „Baldur’s Gate 3“ (Metascore 96, User-Score 8.9) oder „Super Mario Bros. Wonder“ (Metascore 92, User-Score 9.2). Auch „Resident Evil 4 Remake“ (Metascore 93, User-Score 7.9) und „Alan Wake 2“ (Metascore 87, User-Score 8.8) konnten bei Testern und Spielern gleichermaßen punkten.

Einige andere Kategorien der Game Awards 2023 wurden ebenfalls kritisiert, darunter die Zusammenführung von allgemeinen Sport- und Rennspielen. Gleiches gilt für die Nominierung von “XTQZZZ” in der „Best Esports Coach“-Kategorie. Aufgrund seiner abweichenden Tätigkeit in diesem Jahr sieht er sich dort fehlplatziert und bat um eine Entfernung aus der Liste der Nominierten.

The Game Awards am 8. Dezember 2023

Unabhängig von der Kritik der vergangenen Tage werden die Gewinner der diesjährigen Game Awards bald feststehen. Die Vergabe erfolgt am 7. Dezember 2023 – aufgrund der Zeitverschiebung hierzulande am 8. Dezember 2023 mitten in der Nacht. Die Veranstaltung samt Live-Übertragung beinhaltet ebenfalls Spielevorstellungen und Ankündigungen.

The Game Awards 2023: Die Nominierten in der Übersicht

Bis zum 6. Dezember 2023 haben Spieler die Gelegenheit, einen Einfluss auf die Wahl der Game of the Year-Gewinner und die Preisträger anderer Kategorien zu nehmen, wobei die Meinung der Jury mit 90 Prozent ein höheres Gewicht hat.

Doch eine reine Publikumsabstimmung wird folgen: So betont Geoff Keighley, Produzent und Moderater der Game Awards, in einem Tweet: „Im Laufe des Monats werden wir auch unsere Kategorie Players Voice einführen, in der ihr zu 100 Prozent einen Gewinner aus 30 Nominierten bestimmen könnt. Bleibt dran für Details.“

