Baldur’s Gate 3: PS5-Spieler klagen über „Unspielbarkeit“ im dritten Akt

Das CRPG „Baldur’s Gate 3“ hat derzeit einen guten Lauf. Das Rollenspiel erschien am 3. August 2023 für den PC und folgte am 6. September für die PlayStation 5. Am letzten Wochenende konnte der Titel bei den Golden Joystick Awards 2023 ziemlich abräumen. Am Donnerstagabend wurde dann auch noch eine von den Fans oft gewünschte physische Version angekündigt. Im Dezember soll „Baldur’s Gate 3“ schließlich noch für Xbox Series X|S erscheinen.

Während viele Fans des Spiels derzeit ziemlich in Feierlaune sein dürften, wird einigen Nutzern auf Sonys PlayStation 5 anscheinend ganz schön das Spielvergnügen vermiest. Sie klagen über Leistungsprobleme im dritten Akt, die sich seit einem der letzten Patches noch verschlimmert haben sollen.

Spieler berichten von Ladeproblemen, Freezes und Abstürzen

Spieler von „Baldur’s Gate 3“ berichteten schon öfter von Performance-Problemen bei dem Rollenspiel, vor allem im späteren Spielverlauf. Besonders der dritte Akt des auf „Dungeons & Dragons“ basierenden Titels würde dabei negativ auffallen. Wie einige Nutzer nun in den sozialen Medien berichten, soll der dritte Akt von „Baldur’s Gate 3“ auf der PS5 nach dem letzten Patch „unspielbar“ sein.

So schreiben einige Spieler etwa in mehreren Beiträgen auf Reddit, dass sich die Performance im letzten Akt nach einigen Verbesserungen nun wieder verschlechtert hätte. Es werden unter anderem längere Ladezeiten, nicht ladende Texturen, Freezes und sogar Abstürze berichtet. Ein Nutzer schreibt, dass seine Frau und er verschiedene Save Files auf der gleichen Konsole spielen. Der Reddit-Nutzer hatte den dritten Akt bereits vor dem vermeintlich schuldigen Patch erreicht und kann über keine Probleme klagen, während seine Frau erst nach dem Patch an dem Punkt angekommen war und nun kaum spielen könne.

Auch der kürzlich erschienene Hotfix soll nur kurz eine Verbesserung bei der Performance gebracht haben. Bisher haben sich die Larian Studios noch nicht zu den Problemen zu Wort gemeldet. Der letzte Hotfix scheint die Leistung zumindest für die PC-Version bereits verbessert zu haben. Nutzer auf Reddit raten ihren Mitspielern, mit dem dritten Akt zu warten, bis die Entwickler die Fehler auch auf der PlayStation 5 lösen konnten.

