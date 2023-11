Larian Studios: Neues Projekt der Baldur’s Gate 3-Macher soll Grenzen verschieben

Anfang der Woche wurden die diversen Nominierten für die The Game Awards 2023 am 7. Dezember 2023 bekanntgegeben. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört das Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“, das gleich acht Mal nominiert wurde.

Kurz nach der Enthüllung der Nominierten wandte sich Sven Vincke, der CEO der Larian Studios, an die Community und bedankte sich für die Unterstützung und den Erfolg von „Baldur’s Gate 3“. Zunächst bezeichnete er die Tatsache, dass sein Studio spätestens nach der Veröffentlichung von „Baldur’s Gate 3“ zu den Größen der Branche gehört, als „auf positive Art beängstigend“.

Wie Vince ausführte, werden die Larian Studios langfristig vom Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ profitieren. Bezüglich des nächsten Projekts des belgischen Studios ging der CEO zwar nicht näher ins Detail, wies allerdings darauf hin, dass dieses „in verschiedenen Bereichen Grenzen verschieben wird“.

Bis zur offiziellen Ankündigung beziehungsweise Enthüllung des Projekts wird der Community aber wohl noch etwas Geduld abverlangt.

„Es ist mir eine echte Ehre, besonders in einem Jahr mit so vielen Veröffentlichungen“, kommentierte Vincke die Nominierungen von „Baldur’s Gate 3“ auf den The Game Awards 2023. „Zu sehen, dass unser kleines Nischen-RPG so große Wellen schlägt, ist sehr motivierend. Ich würde Ihnen gerne mehr über unser nächstes großes Spiel erzählen, aber dies ermutigt uns wirklich, sicherzustellen, dass es viele Grenzen überschreitet. Ich freue mich sehr darauf.“

Wie Vincke ergänzend zu diesen Aussagen andeutete, könnte in dieser Woche eine PS5-Retail-Version zu „Baldur’s Gate 3“ angekündigt werden. Bekanntermaßen erschien das Rollenspiel im Westen bisher nur in einer Download-Fassung. Nachdem sich die hiesige Community in den letzten Monaten immer wieder für eine Disc-Version einsetzte, könnte diese möglicherweise in Kürze bestätigt werden.

Selbiges gilt übrigens für den Releasetermin der Xbox Series X/S-Version von „Baldur’s Gate 3“.

Weitere Meldungen zu Baldur’s Gate 3:

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC und die PS5 erhältlich. Die Umsetzung für die Xbox-Konsolen wird unbestätigten Berichten zufolge im Dezember folgen.

This is a real honor, especially in a year with so many releases. Seeing our little “niche rpg” make such waves is very motivating. I wish I could tell you about our next big game but this is really encouraging us to ensure it pushes many boundaries. I’m very excited about it. https://t.co/b6fBssUF7n

— Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) November 14, 2023