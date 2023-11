Baldur’s Gate 3: Physische Deluxe Edition offiziell angekündigt

Larian Studios‘ Rollenspiel-Kracher „Baldur’s Gate 3“ erschien im vergangenen September lediglich in einer digitalen Version für die PlayStation 5. Zuletzt hatte das Entwicklerstudio betont, dass eine lange geforderte Retail-Fassung bald Realität werden könnte.

In den Abendstunden hat Larian Studios offiziell die „Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition“ angekündigt. Zum Preis von 79,99 Euro wird das Rollenspiel im ersten Quartal 2024 für die PlayStation 5, die Xbox Series X und den PC in einer physischen Fassung veröffentlicht. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den Larian Merch Store, in dem die Vorbestellungen ab sofort angenommen werden.

Was ist überhaupt in der Deluxe Edition enthalten?

Neben dem gefeierten Rollenspiel, das als großer Favorit für die Auszeichnung des Spiels des Jahres in die Award-Season geht, sind auch einige digitale sowie physische Boni enthalten. Folgende Übersicht zeigt euch, was ihr erwarten könnt:

Digital Deluxe-Inhalte

Divinity-Gegenstandspaket

Bardenpaket

Bilder aus Rivellon

Exklusives Würfelthema

Abenteurerbeutel

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Digitale Charakterbögen

Physische Inhalte

Soundtrack auf drei CDs

Doppelseitige Landkarte

32 Aufkleber

Flammende Faust- und Absolute-Aufnäher

Gedankenschinder-Poster

Spieledisc PlayStation 5 – Zwei Discs, auf Disc spielbar Xbox Series X – Drei Discs, auf Disc spielbar PC – DVD mit speziellem Baldur’s Gate 3-Installer und Steam-Serial Key, Internet erforderlich

Spielebox im Stil der Originalserie

Mit „Baldur’s Gate 3“ entführt euch das Entwicklerteam in die weiten Lande der Vergessenen Reiche und steckt euch in ein episches Abenteuer, in dem ihr euch auf die Suche nach einem Heilmittel für einen überaus tödlichen Gedankenschinder-Parasiten begebt. Doch schnell wird klar, dass mehr hinter all dem steckt, als lediglich das Überleben einiger unglücklicher Seelen, die das gemeinsame Schicksal miteinander verbindet.

Dadurch entfaltet sich ein breitgefächertes Abenteuer voller Intrigen und Entscheidungen, die die Zukunft eines ganzen Reiches bestimmen können. Ihr steht inmitten all dieser Geschehnisse und entdeckt auf eurer Reise zahlreiche Verbündete und Feinde, die alle ihre eigene Geschichte schreiben möchten.

Darüber hinaus werdet ihr mit einem taktischen Kampfsystem, das eine gut durchdachte Planung von euch erfordert, auch spielerisch stets beansprucht. Und wer weiß, wie eure Würfel in dieser Geschichte fallen?

Sobald die Entwickler einen konkreten Termin für die physische Version mitteilen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bisher hatte man lediglich bestätigt, dass die Xbox-Version auf den Game Awards offiziell vorgestellt werden wird.

