Baldur’s Gate 3: Darum gehen Shadowhearts Feuerpfeile so oft daneben

Die Zielgenauigkeit der Begleiterin Shadowheart in "Baldur's Gate 3" sorgt in der Community seit eh und je für Gelächter, aber auch für Ärger. Die Spieler versuchten die Unfähigkeit der Figur nun mit den offiziellen Regeln von "Dungeons & Dragons" zu erklären.

Wer in „Baldur’s Gate 3“ nicht selbst eine der zaubernden Klassen spielt, muss sich früh im Spiel auf die Fähigkeiten seiner Begleiter verlassen. Dabei sorgt besonders die Zielgenauigkeit der Figur Shadowheart für Augenrollen. Denn fast jeder Feuerpfeil, den sie wirft, geht am Ziel vorbei.

Während sich viele Spieler damit abgefunden oder nur noch Witze für die Situation übrig haben, versuchen andere, Shadowhearts schlechten Umgang mit dem Zaubern zu erklären. Die Antwort scheint in dem offiziellen Regelwerk von „Dungeons & Dragons“ zu liegen, auf dem „Baldur’s Gate 3“ basiert.

Shadowheart ist leider ganz einfach zu doof

Shadowheart bekommt, genau wie Astarion, den Spruch Feuerpfeil als Zaubertrick, im Englischen auch Cantrip genannt, über ihre Volkszugehörigkeit. Astarion ist ein Hochelf, während die Klerikerin Shadowheart eine Halbhochelfin ist. In den frühen Stunden des Spiels beherrscht Astarion seinen Feuerpfeil jedoch sehr viel besser, als seine weibliche Kollegin. Dies liegt daran, dass Shadowheart im Spiel leider keine allzu hohe Intelligenz besitzt.

Viele der magischen Fähigkeiten in „Dungeons & Dragons“ sind an bestimmte Fähigkeitswerte gebunden, etwa Charisma bei Warlock und Sorcerer sowie Weisheit bei Druide und Kleriker. Der Zaubertrick Feuerpfeil ist jedoch – sehr zum Leidwesen von Shadowheart – an die Intelligenz gebunden. Astarion hat zu Beginn des Spiels nicht zu verachtende 13 Intelligenz, während Shadowheart mit mageren 10 Intelligenz auskommen muss.

Mit 10 Int erhält sie keinerlei Boni auf Angriffswürfe ihrer Fähigkeitsklasse und kann nur auf einen Übungsmodifikator zurückgreifen, der auf den ersten Leveln jedoch gerade einmal +2 beträgt. Wenn Shadowheart also Gegner mit einer Rüstungsklasse von 10 angreift, könnte sie in 55 Prozent der Fälle treffen. In den ersten Stunden des Spiels haben aber sogar viele der kleineren Gegner eine höhere Rüstungsklasse als das, weshalb sich die Halbelfe wohl eher auf das Heilen und Buffen konzentrieren sollte.

