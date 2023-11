Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition: Keine Knappheit, verspricht Larian

Während einige Scalper schon versuchen, die kürzlich angekündigte physische Deluxe Edition von "Baldur's Gate 3" zu verscherbeln, verspricht Larian, dass es keinen Grund gebe, sich an Wiederverkäufer zu wenden. Der Lagerbestand soll nämlich stabil bleiben.

Vor wenigen Tagen haben die belgischen Larian Studios eine von den Fans oft gewünschte physische Version von „Baldur’s Gate 3“ angekündigt. Zu einem Preis von 79,99 Euro wird das beliebte CRPG im ersten Quartal 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X sowie für den PC in einer Deluxe Edition mit einer ganzen Reihe an Extras erscheinen.

Kurz darauf versuchten schon die ersten Scalper, ihre Vorbestellungen des Spiels zu erhöhten Preisen an die Spieler zu bringen. Wie der Director of Publishing von Larian, Michael Douse, nun erklärte, soll es keinen Grund geben, sich für die begehrte Edition an Wiederverkäufer zu wenden.

Scalper bieten Deluxe Edition bereits für 300 US-Dollar an

Kurz nach der Ankündigung der physischen Version von „Baldur’s Gate 3“ tauchte die Deluxe Edition auf einigen Plattformen bereits für das doppelte des im Larian-Store verlangten Preises auf. Auf Ebay gehen die Summen teilweise sogar auf bis zu 300 US-Dollar hinauf. Und das, obwohl sich die Edition noch immer auf der Webseite des Entwicklers zum Originalpreis vorbestellen lässt.

Dies soll auch weiterhin so bleiben, wenn man Michael Douse, Director of Publishing bei Larian, Glauben schenken darf. „Nur zur Information: Die Deluxe Edition ist *nicht* limitiert und die Lagerbestände halten sich stabil, wobei weitere Wellen innerhalb des Versandfensters Q1 2024 vorbereitet werden“, schrieb Douse unlängst auf Twitter. „Wenn ihr also seht, dass sie online auf der Grundlage von bestätigten Vorbestellungen zu höheren Preisen weiterverkauft werden, dann lasst es sein. Es wird keine Lagerverknappung geben.“

Die Deluxe Edition von „Baldur’s Gate 3“ ist vollgepackt mit physischen sowie digitalen Inhalten. So gibt es unter anderem Bonus-Content für das Spiel sowie als digitale Goodies der Soundtrack, ein Artbook sowie Charakterbögen. Physisch liegen unter anderem der Soundtrack auf drei CDs, eine Karte, 32 Aufkleber, zwei Aufnäher, ein Gedankenschinder-Poster, die Spieldisc sowie eine Spielebox im Stil der Originalserie bei.

Quelle: Kotaku, PC Gamer

