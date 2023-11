Baldur’s Gate 3: Larian deutet neuen Epilog mit Patch 5 an

Die Entwickler der belgischen Larian Studios haben schon für diese Woche ein neues Update für „Baldur’s Gate 3“ angekündigt. Patch 5 soll unter anderem Fehler mit Astarions Küssen sowie Slowdowns beheben, die nach der letzten Aktualisierung des Spiels aufgetreten waren.

Wie das Studio angab, soll das kommende Update 5 auch noch einige weitere Features in das Rollenspiel bringen. Eines davon könnte ein neuer Epilog sein, der kürzlich durch eine „Party Extravaganza“ des Charakters Withers angekündigt wurde.

„Bringt eure (lebenden) Freunde!“

Seit dem Release von „Baldur’s Gate 3“ stören sich die Spieler an dem derzeitigen Epilog. Sobald man die Hauptgeschichte abgeschlossen hat, hat man noch einen kurzen Moment mit seiner Gruppe und kann sich von ihnen verabschieden. Dann funkt auch schon der Abspann dazwischen. Wie es aussieht, könnte Larian den Nutzern nun ein wenig mehr Zeit mit ihren Freunden verschaffen.

Um was es sich genau bei dem „Wither’s Epilogue Party Extravaganza“ handelt, ist noch nicht bekannt. Über Twitter postete das Studio kürzlich eine Einladung zu dem Spektakel. Als Beschreibung wurde noch hinzugefügt: „Bringt eure (lebenden) Freunde! Schwelgt in Erinnerungen am Lagerfeuer! Zieht euch schick an! Spaß ist Pflicht!“ Dazu ist der normalerweise recht mysteriöse und selten fröhliche Withers mit einem breiten Lächeln und einem Partyhut zu sehen.

Möglich ist auch, dass der bereits aus anderen Larian-Spielen bekannte „Honour Mode“ mit Patch 5 seine Rückkehr in „Baldur’s Gate 3“ feiern könnte. Die GOG-Version des Spiels hatte Anfang des Monats einen neuen Erfolg erhalten, der den Namen „Foehammer“ trägt und erreicht werden kann, wenn das Spiel im Ehrenmodus abgeschlossen wird. Der Ehrenmodus wird auf dem Schwierigkeitsgrad „Taktiker“ gespielt und bietet den Nutzern nur einen einzigen Speicherslot. Gibt es ein Game Over, wird der Spielstand gelöscht.

