Little Nightmares: Enhanced Edition für PS5 gelistet – Ankündigung in Kürze?

Wie Bandai Namco Entertainment auf der Gamescom 2023 bekannt gab, arbeiten die „Until Dawn“-Macher von Supermassive Games aktuell an „Little Nightmares 3“. Beim Release des Nachfolgers wird es allerdings nicht bleiben.

Stattdessen wies ein Datenbankeintrag der South Africa’s Film and Publication Board Anfang 2023 darauf hin, dass neben dem zweiten Teil auch das ursprüngliche „Little Nightmares“ aus dem Jahr 2017 in Form einer Enhanced Edition erscheint. Nachdem es um diese in den letzten Monaten recht still wurde, erreichte uns pünktlich zum Start in das neue Jahr ein Lebenszeichen.

So versah das US-amerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) die „Little Nightmares: Enhanced Edition“ kürzlich mit einer Alterseinstufung und bestätigte zudem die Plattformen, für die die Neuauflage erscheint.

Versorgt werden demnach der PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

„Dies ist ein Abenteuer-Plattformer, bei dem die Spieler die Rolle eines Mädchens namens Six übernehmen, das aus einer albtraumhaften Welt entkommen muss. Während die Spieler die Umgebung durchqueren, rennen, springen, klettern und schleichen sie, um Feinden wie Blutegeln und großen menschenähnlichen Kreaturen auszuweichen“, so die weitere Beschreiung des ESRB.

Im weiteren Verlauf wird zudem auf unterschiedliche Todessequenzen und schaurige Inhalte hingewiesen. Wann die „Little Nightmares: Enhanced Edition“ im Endeffekt erscheint, ist aktuell noch unklar. Bisher kündigte Bandai Namco Entertainmant das Remaster nämlich nicht offiziell an.

Allerdings deutet die Alterseinstufung durch das ESRB darauf hin, dass eine Ankündigung und somit eine Enthüllung des Releasetermins nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

„Little Nightmares“ erschien im Jahr 2017 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Zu einem späteren Zeitpunkt folgten zudem Umsetzungen für die Switch und Googles Stadia.

