EA Play: F1 23 und Super Mega Baseball 4 gesellen sich in das Abo

Das 2014 auf der Xbox gestartete EA Play ist seit 2019 auch auf den PlayStation-Systemen verfügbar. Spieler können für 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro pro Jahr ein Abo abschließen und erhalten einen Zugriff auf Trials und eine Sammlung ausgesuchter EA-Spiele.

Neustes Mitglied in der Bibliothek von EA Play ist in Kürze das Rennspiel „F1 23“. Es soll am 18. Januar 2024 in die Mitgliedschaft aufgenommen werden, wie zunächst auf dem Xbox Wire angekündigt wurde.

„F1 23“ kam im Juni 2023 auf den Markt und brachte es auf einen Metascore von 82. Die Meinungen der Spieler waren zurückhaltender. Oft bemängelt wurde die Spielerfahrung, die sich seit Jahren quasi wiederholt.

Neben dem Zugriff auf das Rennspiel können EA Play-Mitglieder von wiederkehrenden 5.000 XP-Belohnungen und einem 10-prozentigen Rabatt auf digitale EA-Inhalte, einschließlich PitCoins, profitieren.

Für alle Ungeduldigen: Der Vorgänger „F1 22“ ist bereits ohne Zusatzkosten über EA Play spielbar.

Super Mega Baseball 4 verfügbar

Neu hinzu kam für EA Play-Mitglieder zuletzt „Super Mega Baseball 4“. Es kann ohne Zusatzkosten aus dem PlayStation Store geladen werden. Alle anderen Spieler dürfen den Titel abseits von Sales für 59,99 Euro erwerben.

Spieler treten mit mehr als 200 überlebensgroßen Versionen ehemaliger Profis wie Vladimir Guerrero, Johnny Damon, Ozzie Smith und Jason Giambi an und stellen samt Cross-Gen- und Cross-Plattform-Multiplayer in bestimmten Modi ihre Fähigkeiten unter Beweis.

„Super Mega Baseball 4“ erschien ebenfalls im Juni 2023. Der Metascore pendelte sich bei einem Wert von 79 ein. Mit im Schnitt 4,3 von fünf möglichen Sternen scheinen PlayStation-Store-Nutzer vom Basketballspiel durchaus angetan zu sein. Beim Kauf der Addon-Packs sparen EA Play-Mitglieder zudem zehn Prozent.

