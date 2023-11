USA: Abos und In-Game-Währung zu Weihnachten deutlich gefragter als Retail-Spiele

Auch in den USA dominieren Videospiele die Wunschlisten für das diesjährige Weihnachtsgeschäft. Auffällig ist dabei, dass Retail-Spielen auch in den USA eine immer kleiner werdende Bedeutung zukommt.

In den letzten Jahren stieg die Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Videospiele digital beziehen, kontinuierlich an. Eine Entwicklung, die dazu führte, dass zuletzt sogar Triple-A-Produktionen wie „Alan Wake 2“ lediglich in Form einer Download-Fassung veröffentlicht wurden.

Wie aus einer Umfrage der Entertainment Software Association (kurz: ESA) hervorgeht, setzt sich dieser Trend in den USA unaufhaltsam fort. Laut der ESA wurden mehr als 500 Kinder beziehungsweise Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 nach ihren Wünschen für Weihnachten befragt. 72 Prozent der Befragten gaben, sich Geschenke rund um Videospiele zu wünschen.

Auffällig ist, dass sich lediglich 22 Prozent der Wünsche der jungen Spielerinnen und Spieler auf Retail-Spiele bezogen. Abo-Dienste wie PlayStation Plus oder der Xbox Game Pass stellten mit 39 Prozent den größten Anteil.

Es folgten Konsolen mit 38 Prozent, Videospiel-Zubehör mit 32 Prozent und In-Game-Währung mit 29 Prozent.

Videospiele liegen bei den Geschenken vorne

In der gleichen Studie befragte die ESA auch mehr als 500 Erwachsene. Hier gab jeder Dritte an, zu Weihnachten Videospiele für sich selbst oder als Geschenk kaufen zu wollen. Bei den Eltern wiederum gaben 57 Prozent der Befragten an, den Kauf von videospielbezogenen Geschenken für ihre Kinder in Betracht zu ziehen.

Weihnachtsgeschenke aus dem Bereich des Gamings belegten unter dem Strich auch in der Umfrage unter Erwachsenen den ersten Platz und übertrafen andere Geschenkideen wie Geld, Geschenkkarten oder Technikprodukte wie ein neues Smartphone oder Tablet. Auf dem letzten Platz landen Bücher.

Laut der ESA denken lediglich ein Viertel der Erwachsenen darüber nach, Bücher als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu platzieren.

„Mehr als 212 Millionen Amerikaner spielen regelmäßig Videospiele, daher ist es keine Überraschung, dass Spiele dieses Jahr ganz oben auf der Wunschliste stehen“, kommentierte Stanley Pierre-Louis, Präsident und CEO der ESA, die Umfrage.

„Ob eine Familie eine neue Konsole kauft, ihre Controller und Headsets aktualisiert oder ihre Bibliothek mit neuen Spielen und Erweiterungspaketen erweitert. Wir wissen, dass Videospiele ein großartiges Werkzeug für Familien sind, um während der Ferienzeit und darüber hinaus zusammen zu spielen und Kontakte zu knüpfen.“

