Layden: Laut dem Ex-PlayStation-Boss muss mehr für den Erhalt digitaler Spiele getan werden

In einem Interview sprach Shawn Layden über die aktuelle Entwicklung der Videospielindustrie. Dabei forderte der ehemalige PlayStation-Boss, dass die Publisher und Konsolenhersteller mehr für den Erhalt alter Spiele tun sollten.

Egal ob mit der Abschaltung des PlayStation Portable Stores oder der angekündigten Schließung des ursprünglichen Xbox 360 Stores: Auf den Konsolen und Handhelds kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass rein digital veröffentlichte Titel komplett verschwanden.

Im Gespräch mit dem „Lan Parties“-Podcast verlor der ehemalige Boss der PlayStation-Sparte, Shawn Layden, ein paar Worte über dieses Thema. Dabei forderte Layden die Videospielindustrie dazu auf, mehr für den Erhalt älterer beziehungsweise ausschließlich digital veröffentlichter Videospiele zu tun.

„Ich hoffe, dass mehr Menschen in der Branche, insbesondere die großen Akteure, erkennen, dass es eine Verpflichtung und Verantwortung gibt. Dies sind keine Wegwerfprodukte, die wir herstellen“, führte Layden aus.

„Dies sind Dinge, die lange Zeit bestehen sollten, da zukünftige Generationen sie genauso genießen werden, wie wir es getan haben. Und es ist kriminell, dass wir nicht mehr tun, um sie zu schützen.“

Moderne Konsolen setzen auf eine Abwärtskompatibilität

Sowohl Sony als auch Microsoft unternahmen in den vergangenen Jahren Schritte in die richtige Richtung. Den Anfang machte Microsoft im Jahr 2015, als das Unternehmen der Xbox One eine Abwärtskompatibilität zur Xbox 360 spendierte. Diese umfasst hunderte Titel, die auch auf der Xbox Series X/S gespielt werden können. Selbiges gilt für die 2017 eingeführte Abwärtskompatibilität zur originalen Xbox. Hier fällt die Anzahl der unterstützten Titel allerdings deutlich überschaubarer aus.

In dieser Konsolen-Generation bieten sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X/S eine volle Abwärtskompatibilität zu ihren Vorgängern. Auf der PS5 kommen ausgewählte PS1-, PS2- und PSP-Klassiker hinzu, die auf der aktuellen Sony-Konsole gespielt werden können. Bei Klassikern der PS3 hingegen ist bisher nur das Spielen über das Cloud-Streaming möglich.

Ob und wann Sony bei den PS3-Klassikern nachbessern und weitere Optionen zur Verfügung stellen wird, verriet das Unternehmen bisher nicht.

Related Posts

Trotz allem lässt sich festhalten, dass in der Vergangenheit deutlich mehr für den Erhalt älterer Videospiele getan wurde. Auch Nintendo bietet auf der Switch immer mehr klassische Spiele an und wird an diesem Trend wohl auch auf dem Nachfolger der Switch festhalten.

Weitere Meldungen zu Allgemeine News.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren