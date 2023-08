Xbox: Microsoft kündigt Schließung des Xbox 360-Stores an

Im Juni 2015 startete Microsoft ein Abwärtskompatibilitätsprogramm, das über die Jahre stetig erweitert wurde und es Spielerinnen und Spielern auf der Xbox One sowie der Xbox Series X/S ermöglicht, hunderte Xbox 360-Spiele herunterzuladen und zu spielen.

Wie Microsoft in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, wird die Unterstützung der Xbox 360 im kommenden Jahr allerdings weiter zurückgefahren. Demnach plant das Redmonder Unternehmen, den Download-Store der Xbox 360 am 29. Juli 2024 endgültig zu schließen.

Ab diesem Termin wird es nicht mehr möglich sein, Xbox 360-Spiele, DLCs, Add-Ons und andere Inhalte direkt über die im Jahr 2005 veröffentlichte Konsole oder die Website des Xbox 360-Stores zu erwerben.

Einmal gekaufte Spiele und Inhalte sind von diesem Schritt nicht betroffen und können natürlich erneut heruntergeladen werden. Zudem wird es auf der Xbox 360 auch nach der Schließung des Download-Stores möglich sein, die eigenen Spielstände in die Cloud zu laden.

Käufe über die aktuelleren Konsolen weiterhin möglich

Im Zuge der heutigen Ankündigung betonte das Redmonder Software-Unternehmen, dass die Möglichkeit, Xbox 360-Titel zu erwerben, nicht komplett verschwinden wird. Da die Xbox- und Xbox 360-Sektionen im Xbox Store auf der Xbox One-Familie und der Xbox Series X/S erhalten bleiben, können Klassiker und damit verbundene Inhalte auf den aktuelleren Xbox-Konsolen auch langfristig wie gehabt gekauft werden.

Bei der Schließung des Xbox 360-Stores wird es am 29. Juli 2024 nicht bleiben. Stattdessen kündigte Microsoft zudem an, das am gleichen Termin die Unterstützung der Microsoft Movies & TV-App auf der Xbox 360 eingestellt wird. „Seit dem Launch der Xbox 360 im Jahr 2005 hat sich technisch einiges verändert“, kommentierte Microsoft die heute angekündigten Schritte.

„Was sich nicht geändert hat, ist unsere Verpflichtung, Ihre Fähigkeit zu bewahren, den Inhalt, den Sie bereits auf Ihrem bevorzugten Gerät gekauft haben, spielen zu können. Das bedeutet, dass wir uns dazu verpflichten, die Xbox 360-Spielmöglichkeiten auf absehbare Zeit zu unterstützen – und Sie werden immer noch in der Lage sein, zuvor gekauften Inhalt herunterzuladen, zu spielen und sich mit Freunden zu verbinden“, so die Xbox-Macher weiter.

Quelle: Xbox News

