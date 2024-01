PS Plus Extra und Premium:

PS Plus Extra und Premium im Januar 2024 bringt weitere Spiele in die Bibliotheken des Abodienstes von Sony. Die Neuzugänge wurden offiziell angekündigt.

Sony hat die Januar-Neuzugänge für PS Extra und Premium angekündigt, ohne dass es zuvor zu einem größeren Leak kam. Einmal mehr können sich Spieler auf mehrere Games für PS4 und PS5 einstellen, darunter die Klassiker der Premium-Stufe.

In das Angebot aufgenommen werden Spiele wie „Resident Evil 2“ und „Vampire: The Masquerade – Swansong“. Auch „Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace“ ist dabei, nachdem der Titel zuvor eine verräterische Alterseinstufung erhielt. Die nachfolgende Übersicht nennt alle Neuzugänge beim Namen.

PS Plus Extra und Premium im Januar 2024

PS Plus Extra:

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath | PS4

PS Plus Premium:

Rally Cross | PS4, PS5

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5

Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4

Legend of Mana | PS4

Secret of Mana | PS4

Sofort heruntergeladen werden können die Neuzugänge wie üblich nicht. Geduld müssen Abonnenten aber nur noch bis zum kommenden Dienstag aufbringen. Die Freischaltung der PS Plus Extra/Premium-Neuzugänge erfolgt voraussichtlich am 16. Januar 2024 gegen 11 Uhr.

Gleichzeitig fliegen einige Spiele aus den Bibliotheken. Welche Games es in der kommenden Woche trifft, verrät die folgende Meldung:

Schon seit einer Woche können die Neuzugänge der PS Plus-Stufe Essential geladen werden. Dazu gehören “A Plague Tale Requiem”, “Evil West” und “Nobody Saves the World”. Mit Ausnahme des ersten Titels sind alle Spiele wahlweise auf der PS4 und PS5 verfügbar.

PS Plus im Februar 2024 – Termine und Uhrzeiten

Auch wenn das Jahr quasi erst begonnen hat, können wir einen Blick auf den Februar werfen und die Termine vorhersagen.

Spiele der Essential-Stufe werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Die zwei nachfolgenden Wochen sind mit einem vergleichbaren Zeitplan für Extra und Premium reserviert.

Daraus resultieren die folgenden mutmaßlichen Termine:

PS Plus Essential:

Ankündigung am: 31. Januar 2024 um 17:30 Uhr

Freischaltung am: 6. Februar 2024 gegen 11 Uhr

PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am: 14. Februar 2024 um 17:30 Uhr

Freischaltung am: 20. Februar 2024 gegen 11 Uhr

Meldungen zu den Ankündigungen und Freischaltungen findet ihr wie gewohnt auf PLAY3.DE.

Übersicht über das PlayStation Plus-Programm

PS Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst, der sich an Spieler auf der PS4 und PS5 richtet. Mit bis zu 151,99 Euro pro Jahr macht sich die Mitgliedschaft im Portemonnaie durchaus bemerkbar. Doch lohnt ein Abo? Unsere Übersicht zu PlayStation Plus fasst alles Wissenswerte zusammen:

