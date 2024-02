Helldivers 2: Zur Einstimmung auf den Release – Trailer fasst die bisherige Geschichte zusammen

In dieser Woche erscheint mit "Helldivers 2" der neueste Coop-Shooter aus dem Hause Arrowhead. Zur Einstimmung auf den Release stellte das Studio einen Story-Trailer bereit, in dem auf die bisherigen Geschehnisse eingegangen wird.

Mit dem kooperativen Shooter „Helldivers 2“ veröffentlichen die schwedischen Entwickler der Arrowhead Studios in dieser Woche ihr nächstes großes Projekt.

Kurz vor dem Release stellte das Studio einen frischen Trailer zur Ansicht bereit. Der Trailer richtet sich vor allem an Spielerinnen und Spieler, die das originale „Helldivers“ aus dem Jahr 2015 nie gespielt haben, und fasst die bisherigen Geschehnisse in der Welt von „Helldivers“ zusammen.

Der als Propagandavideo gestaltete Trailer geht in erster Linie auf die Welt und den Kampf ein, den die namensgebenden Helldivers um die Freiheit des Universums führen.

Genau wie der erste Teil legt laut Entwicklerangaben auch „Helldivers 2“ großen Wert auf eine glaubwürdige Spielwelt und abwechslungsreiche Missionen, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen.

Dieses Feature soll langfristig für Spannung sorgen

Wie die Arrowhead Studios kürzlich verrieten, setzen die Entwickler auf ein besonderes Feature, mit dem die Coop-Gefechte auch langfristig interessant bleiben sollen. Hier zog das Studio einen Vergleich mit den Spielleitern von Table Top- oder Pen & Paper-Runden, die in Echtzeit Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen.

„In vielen Table Top-Spielen gibt es einen Dungeon Master oder einen Spielleiter, richtig? Wir haben auch einen Spielleiter in diesem Spiel“, kommentierte Game Director Sagar Beroshi das besagte Feature. „Es ist sehr schwierig, genau das zu erreichen, was man am Tisch bekommt. Allerdings wollten wir Geschmacksrichtungen davon in dieses Spiel einbringen.“

„Dies ist kein unwesentlicher Teil unseres Spiels. Es ist ein bedeutendes Feature, das wir entworfen haben“, ergänzte Beroshi. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit, einer in Schwierigkeitsgrad geratenen Gruppe zusätzliche Hilfen zukommen zu lassen. Zudem können die Entwickler für mehr Spannung zusätzliche Gegner auf das Schlachtfeld schicken.

„Helldivers 2“ wird am morgigen Donnerstag, den 8. Februar 2024 für die PS5 und den PC erscheinen. Bei der Post-Launch-Unterstützung orientieren sich die Arrowhead Studios an anderen Live-Service-Spielen und setzen auf die sogenannten „Warbonds“.

Bei den „Warbonds“ haben wir es im Prinzip mit einer Art Battle-Pass zu tun. Diese werden in einer Gratis-Version und einer kostenpflichtigen Premium-Variante mit exklusiven Inhalten zur Verfügung gestellt.

Laut den Arrowhead Studios werden die Inhalte älterer „Warbonds“ übrigens nicht verschwinden. Stattdessen könnt ihr euch diese auch zu einem späteren Zeitpunkt beziehungsweise nach dem Release neuer „Warbonds“ sichern.

Weitere Meldungen zu Helldivers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren