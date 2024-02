Helldivers 2: Für mehr Spannung – Spielgeschehen kann in Echtzeit beeinflusst werden

Im Interview mit den Kollegen von PlayStation Access verloren die Entwickler der Arrowhead Studios ein paar Worte über den in Kürze erscheinenden Coop-Shooter „Helldivers 2“.

Großen Wert legt Arrowhead laut Game Director Sagar Beroshi auf eine Spielerfahrung, die auch auf lange Sicht abwechslungsreich und spannend ausfällt. Um dies zu garantieren, setzt Arrowhead auf ein neues Konzept. Demnach sind die Entwickler in der Lage, eure Spiele in Echtzeit zu verfolgen und zu beeinflussen.

Bei seinen Aussagen zog Beroshi den Vergleich mit einem Dungeon-Master beziehungsweise Spielleiter bei Tabletop- oder Pen & Paper-Rollenspielen. Auch diese stehen vor der Aufgabe, mit Entscheidungen Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen und so eine langfristig spannende Spielerfahrung zu gewährleisten.

Als Beispiel nannte Beroshi die Möglichkeit, zusätzliche Gegner oder Hilfsgegenstände in der Spielwelt zu platzieren. Doch auch das Verhalten eurer Feinde oder die Ziele einer Mission können die Entwickler anpassen.

Menschliche Einflüsse wichtiger als KI-Routinen

„In vielen Tabletop-Spielen gibt es einen Dungeon-Master oder einen Spielleiter, richtig? Wir haben auch einen Spielleiter in diesem Spiel“, führte Beroshi aus. „Es ist sehr schwierig, genau das zu erreichen, was man am Tisch bekommt. Allerdings wollte wir Geschmacksrichtungen davon in dieses Spiel einbringen. Dies ist kein unwesentlicher Teil unseres Spiels. Es ist ein bedeutendes Feature, das wir entworfen haben.“

Im weiteren Verlauf des Interviews betonte Beroshi, dass in der Tat reale Menschen die Sessions der Community verfolgen beziehungsweise beeinflussen und nicht etwa KI-Routinen. Als Beispiel nannte der Game-Director eine Mission, die von den Redakteuren von PlayStation Access im Vorfeld des Interviews gespielt wurde.

„Eines unserer Teammitglieder beobachtete Ihren Spielstil und überlegte, was zu tun sei. Er dachte: ‚Ich werde ihnen diese zusätzliche Strategie überlassen.‘ Ihr habt mit uns gespielt, gleichzeitig spielt ihr miteinander und spielt gegen die Bösewichte“, ergänzte Beroshi.

„Helldivers 2“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 8. Februar 2024 für die PS5 und den PC. Eigenen Angaben zufolge möchte Arrowhead den Shooter über einen langen Zeitraum unterstützen. Neben dem „Warbonds“ genannten System setzt das Studio hier auf zusätzliche Inhalte, die man nach dem Release von „Helldivers 2“ nachreichen möchte.

„Wir werden dem Spiel ständig weitere Dinge hinzufügen! Feinde, Ziele, Biome usw. werden immer kostenlos sein und das Erlebnis erweitern“, kommentierten die Entwickler ihre Pläne.

