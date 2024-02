WWE 2K24: Über 40 Jahre Wrestlemania – 16 Matches bestätigt & Showcase im Trailer

Wenige Wochen vor dem Release des diesjährigen Ablegers lieferten uns die Entwickler von Visual Concepts Details und frische Eindrücke aus dem Showcase-Modus von "WWE 2K24". Freuen dürfen wir uns in diesem Jahr auf 21 legendäre Wrestlemania-Matches, die von uns nachgespielt werden können.

In wenigen Wochen geht das Wrestling-Spektakel aus dem Hause Visual Concepts mit „WWE 2K24“ in seine nächste Runde. In diesem Jahr erneut mit von der Partie ist der bekannte Showcase-Modus.

Wie aus den Vorgängern bekannt, wird uns der Showcase-Modus auch in „WWE 2K24“ die Möglichkeit bieten, eine vorgegebene Auswahl an Matches der WWE-Historie nachzuspielen. Dieses Mal dreht sich alles um legendäre Duelle bekannter Superstars, die im Rahmen von Wrestlemania ausgetragen wurden.

Mit einem frisch veröffentlichen Trailer stimmen uns die Entwickler von Visual Concepts auf den Showcase-Modus von „WWE 2K24“ ein und liefern Eindrücke aus legendären Matches, die in diesem Jahr auf uns warten.

Insgesamt sollen 21 Matches aus mehr als 40 Jahren Wrestlemania geboten werden, von denen 16 bereits bestätigt wurden. Die folgende Übersicht liefert euch diesbezüglich weitere Details.

Die bestätigten Wrestlemania-Matches in der Übersicht

Ricky „The Dragon“ Steamboat (mit George „The Animal“ Steele) vs „Macho Man“ Randy Savage (mit Miss Elizabeth) – WrestleMania III

Hulk Hogan vs Andre the Giant (mit Bobby „The Brain“ Heenan – WrestleMania III)

„Ravishing“ Rick Rude (mit Bobby „The Brain“ Heenan) vs Ultimate Warrior – WrestleMania V

Bret „Hitman“ Hart vs „Rowdy“ Roddy Piper – WrestleMania VII

Razor Ramon vs Shawn Michaels in einem Leiter-Match – WrestleMania X

Bret „Hitman“ Hart vs „Stone Cold“ Steve Austin – WrestleMania 13

„Stone Cold“ Steve Austin vs The Rock – WrestleMania X-Seven

Eddie Guerrero vs Kurt Angle – WrestleMania XX

The Undertaker vs Shawn Michaels – WrestleMania 25

Seth Rollins vs Randy Orton – WrestleMania 31

Becky Lynch vs Ronda Rousey vs Charlotte Flair – WrestleMania 35

„The Fiend“ Bray Wyatt vs John Cena in einem „Firefly Funhouse“-Match – WrestleMania 36

„Stone Cold“ Steve Austin vs Kevin Owens – WrestleMania 38

Rhea Ripley vs Charlotte Flair – WrestleMania 39

Roman Reigns vs Cody Rhodes – WrestleMania 39

Bianca Belair vs Asuka – WrestleMania 39

„WWE 2K24“ erscheint am 8. März 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Neben der Standard-Ausgabe warten verschiedene Sonder-Editionen mit exklusiven Inhalten, zu denen ihr hier weitere Details findet.

In unserer ausführlichen Vorschau gehen wir der Frage nach, ob es sich bei „WWE 2K24“ um das typische jährliche Update handelt oder ob wir in diesem Jahr möglicherweise mit der einen oder anderen Überraschung rechnen können.

