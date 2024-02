FIFA: Landet die Lizenz bei diesem Publisher?

Bereits im Frühjahr 2022 sickerte durch, dass sich die Wege der FIFA und des Publishers Electronic Arts nach dem Release von „FIFA 23“ trennen werden.

Seit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten „EA Sports FC 24“ setzt EA auf eine eigene Marke und eine direkte Zusammenarbeit mit den Ligen und Clubs. Die FIFA wiederum ließ in Person von Präsident Gianni Infantino verlauten, dass uns zukünftig trotz dieser Entwicklung Fußball-Titel ins Haus stehen werden, die auf der zugkräftigen FIFA-Lizenz basieren.

Näher ins Detail ging Infantino diesbezüglich nicht. Allerdings wurden des Öfteren Take-Two Interactive beziehungsweise 2K Games als mögliche neue Partner der FIFA ins Gespräch gebracht. Für zusätzliche Gerüchte und Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Insider „Kurakasis“.

In einem aktuellen Tweet deutet der Leaker wenig subtil an, dass 2K Games in der Tat an einem neuen „FIFA“-Titel arbeiten könnte. Da nur von einem „FIFA 2K2“ die Rede ist, bleibt allerdings abzuwarten, ab wann 2K Games eigene „FIFA“-Spiele veröffentlichen könnte.

Take-Two wäre an der Marke interessiert

Der Zeitpunkt des möglichen Leaks könnte darauf hindeuten, dass es möglicherweise schon in diesem Jahr so weit ist. Sollten sich diese Spekulationen bewahrheiten, dürfte die offizielle Ankündigung eines „FIFA 2K“-Titels im Laufe der nächsten Monate erfolgen. Für die Glaubwürdigkeit von „Kurakasis“ spricht die Tatsache, dass er zuletzt sowohl „Sonic X Shadow Generations“ als auch „Metro: Awakening“ korrekt leakte.

Take-Two Interactive äußerte sich bereits im Mai 2022 zu einer möglichen Partnerschaft mit der FIFA. Seinerzeit bekundete Strauß Zelnick, der CEO des US-Publishers, zwar das Interesse an der Marke, wies jedoch darauf hin, dass sein Unternehmen nichts Näheres anzukündigen habe.

„Nun, wir haben zur Kenntnis genommen, dass die FIFA-Lizenz zu haben ist, und wir neigen dazu, uns immer Gedanken über unser Geschäft zu machen. Wir freuen uns auf den Ausbau unseres Sportgeschäfts und haben im Moment nicht viel mehr zu sagen“, so Zelnick.

Fest steht zumindest, dass sich die FIFA auf der Suche nach einem neuen Partner befindet und die entsprechende Lizenz bei einem Publisher oder Entwickler unterbringen möchte. Laut FIFA-Präsident Infantino können „authentische Fußball-Spiele nämlich nur mit der offiziellen Lizenz des Weltverbandes entwickelt werden“.

Warten wir die weitere Entwicklung ab.

My favourite FIFA game ❤



2K2, oops, 2002 FIFA World Cup pic.twitter.com/Q0rt7WMMRw — Kurakasis (@Kurakasis) February 12, 2024

Weitere Meldungen zu 2K Games, FIFA.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren