FIFA: Take-Two an der Marke interessiert? Das sagt der Publisher

Nach den zahlreichen Gerüchten der Vergangenheit bestätigte der US-Publisher Electronic Arts in diesem Monat offiziell, dass das Unternehmen den Vertrag mit der FIFA nicht verlängern und die hauseigene Fußballserie in „EA Sports FC“ umbenennen wird.

Die FIFA wiederum meldete sich in einem separaten Statement zu Wort, in dem es hieß, dass sich die Verantwortlichen auf der Suche nach neuen Partnern befinden, die an Videospielen auf Basis der offiziellen FIFA-Lizenz arbeiten könnten. Schnell wurde von der Gerüchteküche der Name des Publishers Take-Two Interactive ins Gespräch gebracht, der bereits über die Lizenzen der NBA, der WWE, der NFL sowie der PGA verfügt und entsprechende Titel veröffentlicht.

Geht es um die Lizenz der FIFA, dann präsentiert sich das Unternehmen allerdings eher zurückhaltend und bestätigte lediglich, dass man diesbezüglich nichts anzukündigen habe.

Take-Two ist sich der Bedeutung der Marke bewusst

Auf Nachfrage der englischsprachigen Kollegen von IGN ließ Strauß Zelnick, der CEO des US-Publishers, verlauten, dass sein Unternehmen immer nach Möglichkeiten sucht, das hauseigene Sport-Angebot zu erweitern. Und auch wenn man es bei der FIFA-Lizenz mit einer weltweit sehr populären Marke zu tun hat, verfolge sein Unternehmen derzeit keine konkreten Pläne, über die es sich zu sprechen lohnt.

Im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen zum abgelaufenen Fiskaljahr 2022/2023 führte Zelnick wiederum aus: „Nun, wir haben zur Kenntnis genommen, dass die FIFA-Lizenz zu haben ist, und wir neigen dazu, uns immer Gedanken über unser Geschäft zu machen. Wir freuen uns auf den Ausbau unseres Sportgeschäfts und haben im Moment nicht viel mehr zu sagen.“

Ob Take-Two Interactive konkretes Interesse daran hat, die FIFA-Marke zu übernehmen, bleibt also abzuwarten. Fest steht allerdings schon jetzt, dass die FIFA derzeit händeringend nach neuen Partnern sucht. Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino könne eine authentische Fußball-Simulation nämlich nur dann gewährleistet werden, wenn das verantwortliche Entwicklerteam über die offizielle FIFA-Lizenz verfügt.

