Temtem Swarm: Unendlicher Inhalt für Temtem „nicht möglich“ – darum kommt ein neues Spiel

Die Entwickler von Crema haben kürzlich ein neues Spiel ihres „Temtem“-Franchises angekündigt. „Temtem: Swarm“ wird als ein Action-Roguelike beschrieben, das solo oder mit bis zu drei weiteren Mitspielern angegangen werden kann und im dritten Quartal 2024 erscheinen soll.

Die Fans des offiziell 2022 gestarteten MMOs „Temtem“ zeigen sich online bestürzt und bemängeln die augenscheinliche Neuausrichtung der Reihe. Der CEO von Crema, Enrique Paños, meldete sich nun im Discord zum Spiel zu den Reaktionen der Spieler zu Wort.

Spieler würden unendlichen Inhalt für das MMO erwarten

In einer langen Nachricht auf dem Discord-Kanal zu „Temtem“ ging Enrique Paños, online auch unter dem Namen „Kikill0“ bekannt, auf die Enttäuschung der Spieler ein. So würde die Community unendliche Inhalte für „Temtem“ erwarten, was nicht nur zeit- sondern auch kostenintensiv wäre. Das Spiel würde das MMO-Label tragen, was aber nicht bedeute, dass der Titel unendlich weitergehen würde. Auch würde „Temtem“ oft mit anderen MMOs verglichen, auch wenn diese ein Abo-Modell besitzen oder sich mit Mikrotransaktionen finanzieren würden. „Als wir versucht haben, rein kosmetische Mikrotransaktionen einzuführen, um uns zu unterstützen und die Lebensdauer des Spiels zu verlängern, haben wir auch viele negative Kritiken erhalten“, so Paños.

„Wenn ihr wirklich wollt, dass das Temtem-Franchise weiterlebt und weitere Spiele gemacht werden, seien es Spinoffs oder Temtem 2, dann würdet ihr wirklich darum bitten, dass wir aufhören, Temtem 1 zu verbessern und anfangen, an etwas Neuem zu arbeiten“ so der CEO des Entwicklers weiter. „Im Moment verbessern wir Temtem 1 nur für euch, auch wenn das nie genug zu sein scheint.“ Die Early-Access-Entwicklung von Temtem habe den Entwicklern zudem gezeigt, „dass es nicht machbar ist, mit Updates in diesem Umfang weiterzumachen“. „Temtem hat geliefert, was es versprochen hat und noch ein bisschen mehr. Ich verstehe, dass euch das Endergebnis vielleicht nicht gefällt, aber ihr müsst verstehen, dass es nicht möglich ist, unendlich viele Inhalte zu erstellen oder die Grundlagen des Spiels selbst zu ändern.“

Die Aussagen des CEOs haben einige Spieler von „Temtem“ verärgert, die ihrem Unmut gleich in den Bewertungen des Spiels auf Steam freien Lauf ließen. Auf Valves Spieleplattform steht der Titel derzeit bei einer Einschätzung von „größtenteils negativ“. Nur 37 Prozent der kürzlich abgegebenen Rezensionen fielen positiv aus (Stand: 23. Februar 2024, 13. 20 Uhr). Die Spieler geben unter anderem an, dass die Entwickler keine Kritik aus der Community vertragen oder den Nutzern die Schuld an den Unzulänglichkeiten des Titels geben würden.

Quelle: GamesRadar, Steam

