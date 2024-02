Temtem Swarm: Neues Roguelite rund um die Monster angekündigt

Mit "Temtem: Swarm" befindet sich ein neues Roguelite-Survivalspiel rund um die kleinen Monster in Entwicklung. Erste Details und ein Trailer gewähren uns einen Eindruck von dem Abenteuer.

Anfang 2020 hatte Crema mit „Temtem“ ein neues Rollenspiel veröffentlicht, in dem der Fokus auf dem Fangen, Trainieren und Sammeln von Monstern liegt. Am heutigen Abend hat das Entwicklerstudio in Zusammenarbeit mit GGTech Studio „Temtem: Swarm“ angekündigt.

Dabei handelt es sich um ein Roguelite-Actionspiel, das im dritten Quartal 2024 für den PC (via Steam) erscheinen soll. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Umsetzungen für noch ungenannte Konsolen nachgereicht werden.

Temtem Swarm ist ein interessanter Genre-Mix

Das minimalistische Gameplay klassischer Survival-Spiele soll mit dem strategischen Kampfsystem von „Temtem“ kombiniert werden. Dadurch wird man in der Lage sein, eine abwechslungsreiche Strategie in einer lebhaften Umgebung zu erschaffen. Selbstverständlich dürfen auch die beliebten Wesen nicht fehlen, die man aus dem Original kennt.

Des Weiteren können bis zu drei Spieler gemeinsam gegen die Schwärme der Tems kämpfen können. Dementsprechend sollte man gemeinsam Strategien entwickeln, Ressourcen teilen und sich den immer stärker werdenden Bossen stellen. Ein koordinierter Angriff erlaubt es das maximale Potential auszureizen.

Herausfordernde Mini-Bosse und mächtige Stufen-Bosse warten auf euch, wenn ihr die jeweiligen Levels abschließen wollt. Unter anderem werden Gharunder, Yowlar und Nessla auf euch warten, wobei nur die Stärksten diese Kämpfe bewältigen können. Man wird auch Power-Ups nutzen können, um die Karte schnell zu räumen.

Man wird für besiegte Gegner Erfahrungspunkte erhalten und Level aufsteigen. Somit kann man auch die finale Entwicklungsstufe der Tems freischalten. Außerdem kann man Tems fangen, mächtige Eigenschaften und individuelle Fähigkeiten nutzen und sich sowohl in Solo- sowie Koop-Modi der Herausforderung stellen.

Damit man schon einmal einen ersten Eindruck von „Temtem: Swarm“ erhält, haben die Entwickler auch einen entsprechenden Ankündigungstrailer bereitgestellt. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu Temtem: Swarm.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren