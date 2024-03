Final Fantasy 7 Rebirth: Bossgegner Grauen aus der Tiefe besiegen – Tipps, Tricks

Achtung, es folgen massive Spoiler: Im Action-RPG-Hit „Final Fantasy 7 Rebirth“ bekommen es Cloud, Aerith und ihre Freunde einmal mehr mit mächtigen Feinden zu tun. Einige sind riesige Bestien, einige auf andere Art echte Monster. Zu den Bossgegnern, denen ihr euch im PS5-Exclusive entgegenstellen müsst, zählt unter anderem auch das Grauen aus der Tiefe. In unserem Guide geben wir euch ein paar Tipps, wie ihr das Biest erfolgreich ausschalten könnt.

Der Kampf gegen diesen Bossgegner findet in Kapitel 4 des Spiels statt und nach einigen eher einfachen Bosskämpfen zieht der Schwierigkeitsgrad hier wieder spürbar an.

Das Grauen aus der Tiefe macht seinem Namen alle Ehre

Der Name des Monsters deutet bereits an, dass dieser Boss im Wasser ganz in seinem Element ist. Dementsprechend setzt das Biest vor allem wasserelementare Angriffe gegen eure Party ein. Unter anderem feuert es einen kraftvollen Wasserstrahl aus seinem Maul ab, der Cloud & Co. bei einem Treffer ordentlich umhaut. Doch der Kampf ist aus einem anderen Grund recht knifflig, denn die Arena ist ziemlich klein und der Boss für seine Größe recht flink.

Idealerweise geht ihr gegen diesen „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bossgegner auf Distanz und nutzt beispielsweise Aeriths Fernkampfangriffe, um die Lebensenergie des Grauens aus der Tiefe allmählich zu reduzieren. Generell ist das einstige Blumenmädchen ein Charakter, den ihr für diesen Kampf gut gebrauchen könnt. Als Heilerin ist sie ebenfalls Gold wert und das nicht nur, um einen einzelnen Charakter zu heilen, sondern direkt die ganze Gruppe.

Ihr könnt natürlich auch in den Nahkampf gehen, allerdings besteht hier eher die Möglichkeit, dass euer Charakter in einem Wasserball gefangen wird und dann für kurze Zeit bewegungsunfähig ist. Sollte das passieren, müsst ihr schnell versuchen, dieses Gefängnis zu zerstören. Doch Achtung: Angriffe mit Kugeln oder eurem Schwert bringen hier kaum etwas. Setzt stattdessen Magie ein, um den gefangenen Charakter schnell wieder zu befreien.

Das Grauen aus der Tiefe setzt mächtige Wasserattacken ein. Blitzelementare Angriffe sind besonders effektiv! Fokussiert euch gegen diesen „Final Fantasy 7 Rebirth"-Boss eher auf den Fernkampf.

Solltet ihr während des Kampfes eure Analyse-Materia einsetzen, werdet ihr übrigens sehen, dass das Grauen aus der Tiefe auch eine Schwäche hat. Hierbei handelt es sich um blitzelementare Angriffe! Dementsprechend ist es sinnvoll, wenigstens einen Charakter in eurem Team zu haben, der solche Attacken einsetzen kann. Um besonders viel Schaden anzurichten, solltet ihr mit dieser Magie übrigens auf den Kopf des „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bosses zielen.

Habt ihr dem Bossgegner ungefähr ein Drittel seiner Lebensenergie abgezogen, startet eine kurze Zwischensequenz. Nach dieser wird das Seemonster immer wieder einen gewaltigen Wasserwirbel heraufbeschwören, der euch einsaugt, solltet ihr zu nahe an ihm dran sein. Ein Treffer kann hier, wenn es schlecht läuft, bereits das Game Over bedeuten! Nachdem der große Wirbel verschwunden ist, können immer wieder kleinere Wirbel auftauchen; seid also vorsichtig.

Solange ihr eine sichere Distanz wahrt und darauf achtet, mit Aerith regelmäßig eure Teammitglieder zu heilen, solltet ihr den Bossgegner letztendlich erledigen können. Denkt natürlich auch daran, falls möglich die blitzelementare Schwäche des Grauens aus der Tiefe auszunutzen. So könnt ihr nach einem harten Kräftemessen den Kampf für euch entscheiden.

Ist die Schockleiste gefüllt, geht in den Nahkampf über. Das Grauen aus der Tiefe hält ziemlich viel aus. Vor diesem Wasserwirbel solltet ihr unbedingt weglaufen!

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps zum Action-RPG-Hit benötigen solltet, dann werft sehr gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Rollenspiel-Epos aus dem Hause Square Enix!

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

