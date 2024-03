Final Fantasy 7 Rebirth: Bossgegner Midgardsormr besiegen – Tipps, Tricks

Ihr habt Probleme mit dem Bossgegner Midgardsormr in "Final Fantasy 7 Rebirth"? Dann helfen euch unsere Tipps vielleicht weiter, den Kampf gegen die Riesenschlange in Kapitel 2 des Action-RPG-Hits zu gewinnen!

Achtung, es folgen massive Spoiler: Während Shinra noch immer hinter unsere Helden her ist, setzen Cloud und seine Freunde in „Final Fantasy 7 Rebirth“ ihre Jagd auf Bösewicht Sephiroth fort. Doch ehe sie den Schurken stellen können, müssen sie im Action-RPG-Hit zahlreiche Herausforderungen und Gefahren überwinden. Dazu zählen, wie schon im Vorgänger „Final Fantasy 7 Remake“, einmal mehr diverse Bossgegner, die euch einiges abverlangen.

In unserer kleinen Guide-Reihe geben wir euch einige Tipps und Tricks für die zehn stärksten Bossgegner, mit denen ihr es während eures Abenteuers zu tun bekommt. Den Beginn macht der Kampf gegen das riesige Schlangenmonster Midgardsormr, das in Kapitel 2 auf euch wartet.

Bekämpft in diesem Bosskampf Feuer mit Eis!

Midgardsormr ist der erste echte Prüfstein, der euch mit Cloud, Aerith & Co. begegnen wird. Hierbei handelt es sich um eine riesige Schlange, die in einem Sumpfgebiet ihr Unwesen treibt. Das Monster kann mächtige feuerelementare Attacken einsetzen und wird im späteren Verlauf des Kampfes auch einen Giftnebel versprühen. Auf eigene Feuerangriffe solltet ihr deshalb verzichten. Setzt stattdessen lieber auf Eis-Magie, denn hiergegen hat der Boss eine Schwäche.

Ebenfalls nützlich, und das ist ein genereller Tipp für jeden Bosskampf in „Final Fantasy 7 Rebirth“, ist eure Analyse-Materia, die ihr zu Beginn einer Konfrontation, falls möglich immer einsetzen solltet. Hiermit könnt ihr die Stärken und Schwächen vieler Bosse offenlegen, um so eure Strategie anzupassen. Falls einer eurer Charaktere die Esper Shiva beschwören kann, gibt dies euch übrigens ebenfalls einen tollen Vorteil für diesen Kampf!

Sobald der Bosskampf beginnt, solltet ihr Midgardsormr direkt mit euren Eis-Attacken eindecken und so seine Lebensenergie reduzieren. Habt ihr die Gesundheit des Bosses reduziert, startet eine kurze Zwischensequenz. Nach dieser setzt das Monster zum Gegenschlag an, dem ihr unbedingt ausweichen solltet. Im Gegenzug deckt ihr das Biest weiter mit euren Attacken ein, um sie langsam in den Schockzustand zu bringen. Dann könnt ihr besonders viel Schaden verursachen!

Setzt zum Beginn von Bosskämpfen eure Analyse-Materia ein. Falls ihr lieber auf Nummer sicher gehen möchtet, haltet lieber Abstand von Midgardsormr und setzt auf Distanzattacken.

Richtig interessant wird dieser „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bosskampf erst in der zweiten Hälfte. Nach einer weiteren Cutscene beschwört die Riesenschlange einen gewaltigen Feuerwirbel herauf, brennt die Bäume in eurer Nähe nieder und schießt mit brennenden Geschossen auf Cloud und seine Freunde. Versucht den Angriffen bestmöglich auszuweichen oder probiert, in der Umgebung eine Deckung zu finden, die euch vor den feindlichen Attacken kurz schützt.

Ebenfalls unangenehm: Gegen Ende des Kampfes wird Midgardsormr auch Giftangriffe einsetzen, genauer einen giftigen Nebel, in dem ihr euch nicht wiederfinden wollt. Ab und an wird das Monster darüber hinaus versuchen, eine eurer Spielfiguren mit seinem massigen Körper zu zerquetschen oder herunterzuschlucken. In beiden Fällen habt ihr nur ein kurzes Zeitfenster, in dem ihr genug Schaden verursachen müsst, damit ihr euren Charakter retten könnt.

Midgardsormr ist in „Final Fantasy 7 Rebirth“ ein ziemlich harter Brocken, auf den ihr nicht blind eindreschen solltet. Wenn ihr selbstbewusst genug seid, könnt ihr natürlich direkt in den Nahkampf gehen, doch ihr könnt euch das Leben einfacher machen, wenn ihr euch mit Aerith oder Barret lieber auf den Fernkampf konzentriert. Ist der Bossgegner im Schockzustand, könnt ihr eure mächtigsten Angriffe entfesseln. Denkt daran, notfalls in Deckung zu gehen und vor allem eiselementare Attacken einzusetzen, um den Boss zu erledigen.

Die Feuerangriffe des Bosses richten verheerenden Schaden an! Nutzt eure eiselementarangriffe und beschwört (anders als wir) Shiva in diesem Bosskampf.

Kleiner Bonustipp: Da dieser Bosskampf ganz am Ende von Kapitel 2 stattfindet, müsst ihr euch um eure MP keine Gedanken machen.

Letztendlich zwingt ihr die Riesenschlange so in die Knie und könnt anschließend eure Reise fortsetzen. Solltet ihr noch weitere Tipps zu „Final Fantasy 7 Rebirth“ benötigen, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Action-RPG-Hit.

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

