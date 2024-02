Final Fantasy 7 Rebirth: Tipps für das Sammelkartenspiel Blut der Königin – Guide, Tricks

Obwohl im Action-RPG-Hit „Final Fantasy 7 Rebirth“ das Ende der Welt bevorsteht, muss das nicht bedeuten, dass keine Zeit bleibt, um etwas Spaß zu haben. Zu den mehr als 30 Minispielen, in denen ihr euch verlieren könnt, zählt unter anderem das Kartenspiel „Blut der Königin“. Dieses spielt tatsächlich die prominenteste Rolle im neuesten Abenteuer von Cloud, Aerith und Co., weshalb wir euch hierzu ein paar Tipps mit auf den Weg geben möchten.

Wie funktioniert Blut der Königin in Final Fantasy 7 Rebirth?

Bevor wir etwas tiefer in die Materie einsteigen, kurz ein paar allgemeine Worte zu „Blut der Königin“. Hierbei handelt es sich um ein Sammelkartenspiel, das ihr in Kapitel 2 des Rollenspiel-Epos kennenlernt und das ihr fortan in jedem nachfolgenden Kapitel spielen könnt. Immer wieder könnt ihr Orte entdecken, an denen Leute bereits darauf warten, gegen Cloud anzutreten. In einem Kapitel müsst ihr mit Cloud sogar an einem großen Turnier teilnehmen!

Wenn ihr eure BdK-Gegner in „Final Fantasy 7 Rebirth“ besiegt, steigt ihr nach und nach im Rang auf. Darüber hinaus könnt ihr so auch neue Karten freischalten, die euch neue Strategien eröffnen. Der Weg zum Maximalrang 12 ist lang und bis ihr alle 145 Karten eurer Sammlung hinzugefügt habt, werden zahlreiche Stunden vergehen. Einige Karten könnt ihr in speziellen Shops kaufen, andere wiederum müsst ihr gewinnen, indem ihr Gegner besiegt.

Das Spielfeld besteht aus 3×5 Feldern, auf die ihr und euer Gegner abwechselnd eure Karten legt. Jede Karte hat dabei einen eigenen Rang (1-3) und schreibt euch einen gewissen Punktewert gut. Da euer Deck nur aus 15 Karten bestehen darf, müsst ihr euch gerade im späteren Verlauf des Action-RPGs gut überlegen, welche Karten ihr spielen möchtet. Zum Glück könnt ihr insgesamt vier verschiedene Decks speichern und zwischen diesen wechseln.

Am Ende einer Runde werden die Punkte, die ihr in einer Reihe gesammelt habt, denen eures Gegners gegenübergestellt. Wenn ihr in einer Reihe beispielsweise sieben Punkte gesammelt habt und euer Gegner nur fünf, verfallen bei der Punkteberechnung die des Gegners. Es verfällt stets die niedrigere Punktzahl. Wenn es am Ende also 10-7 in der oberen Reihe, 9-12 in der mittleren Reihe und 4-3 in der unteren Reihe steht, gewinnt ihr das Spiel am Ende mit 14-12.

So gewinnt ihr eure „Blut der Königin“-Matches in Final Fantasy 7 Rebirth

Doch kommen wir endlich zu unseren Tipps, wie ihr eure „Blut der Königin“-Matches im Action-RPG-Hit „Final Fantasy 7 Rebirth“ möglichst erfolgreich bestreiten könnt. Obwohl sich das Spielfeld über drei Reihen erstreckt, solltet ihr euch lieber darauf konzentrieren, nur zwei Reihen zu gewinnen. Gelingt euch das, hat euer Gegner in den meisten Fällen schon verloren. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Gegner mit einer Reihe mehr Punkte holt als ihr mit zwei Reihen.

Worauf solltet ihr euch also konzentrieren? Mit euren Karten solltet ihr möglichst schnell Felder erobern, um so die Kontrolle über eine Bahn zu erlangen. Dies funktioniert besonders gut mit „Rang 1“-Karten, da ihr diese auf jedes Feld setzen könnt, das grün, also in eurer Farbe, markiert ist. Darüber hinaus sind einige dieser Karten angenehm flexibel einsetzbar. Es gibt sogar Karten, mit denen ihr die Karten eures Gegners vom Spielfeld entfernen könnt.

Konzentriert euch also darauf, die obere und mittlere Bahn oder die mittlere und untere Bahn zu gewinnen. Wenn ihr auf zwei benachbarten Reihen vorrückt, ist es des Weiteren deutlich einfacher, so eure „Rang 2“- oder auch „Rang 3“-Karten sinnvoll ins Spiel zu bringen. Viele Karten, die einen verstärkenden Effekt haben, etwa indem sie Punkte in benachbarten Feldern erhöhen, könnt ihr auf diese Weise zudem deutlich sinnvoller in euer Spiel integrieren.

Oberste Priorität sollte übrigens, egal ob ihr euch für die obere oder untere Reihe entscheidet, immer die mittlere Bahn haben. Kontrolliert ihr diese, kontrolliert ihr in „Final Fantasy 7 Rebirth“ an sich das gesamte „Blut der Königin“-Spielfeld, da ihr von hier aus auf die Züge eures Gegners gegebenenfalls schnell reagieren und diese kontern könnt.

Nach welchen „Blut der Königin“-Karten solltet ihr die Augen offen halten?

Jede „Blut der Königin“-Karte ist einem Charakter aus der „Final Fantasy 7“-Welt nachempfunden, etwa einem Shinra-Soldaten, einem Mogry oder verschiedenen Monstern. Einige Karten sind jedoch, ihr ahnt es sicherlich bereits, besonders nützlich. Deshalb möchten wir euch zum Abschluss noch kurz ein paar Karten auflisten, nach denen ihr im Laufe eures Abenteuers mit Cloud, Aerith, Tifa & Co. unbedingt die Augen offen halten solltet:

Nummer 013: Kastagnette (Fundort: Kapitel 2; Belohnung als Sieg über Ned)

(Fundort: Kapitel 2; Belohnung als Sieg über Ned) Nummer 095: Ifrit (Fundort: Kapitel 5; Belohnung im BdK-Turnier, später auch bei Händler in Grasland-Region erhältlich)

(Fundort: Kapitel 5; Belohnung im BdK-Turnier, später auch bei Händler in Grasland-Region erhältlich) Nummer 107: Chocobo & Mogry (Fundort: Kapitel 2; Belohnung für die Nebenmission „Die verlorene Karte“)

Warum gerade diese drei Karten? Nun, einzeln sind sie nicht unbedingt erwähnenswert, doch wenn ihr alle drei aufs Spielfeld bekommen könnt, lassen sich mit ihnen tolle Kombos starten. Auf diese Weise könnt ihr euren Punktezähler selbstverständlich ordentlich in die Höhe treiben.

Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen „Blut der Königin“-Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps zum Action-RPG-Hit „Final Fantasy 7 Rebirth“ suchen solltet, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides. Ansonsten wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß mit dem neuen Abenteuer von Cloud und seinen Freunden!

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 verfügbar.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren