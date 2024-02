Final Fantasy 7 Rebirth: Hard Mode freischalten – Schwierigkeitsgrade in der Übersicht

Achtung, es folgen leichte Spoiler: Im Action-RPG-Hit „Final Fantasy 7 Rebirth“ gehen die Abenteuer von Cloud und seinen Freunden endlich weiter. Nach den Ereignissen in der Megametropole Midgar setzen sie ihre Suche nach Bösewicht und Ex-SOLDAT Sephiroth fort. Wie herausfordernd das Abenteuer, das vor euch liegt, ausfällt, liegt auch an euch. Anfangs könnt ihr euch für einen von drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden entscheiden.

Für all jene unter euch, die eine noch größere Herausforderung suchen, können diese übrigens auch bekommen. Der Square Enix-Blockbuster bietet einen versteckten, vierten Schwierigkeitsgrad. In diesem Guide verraten wir euch, wie ihr den „Hard Mode“ von „Rebirth“ freischaltet und welche Veränderungen dieser mit sich bringt.

Welche Schwierigkeitsgrade bietet Final Fantasy 7 Rebirth?

Doch ehe wir zum höchsten Schwierigkeitsgrad im Action-RPG-Hit kommen, möchten wir kurz auf die drei anderen Schwierigkeitsgrade eingehen. Bevor ihr euer großes Abenteuer beginnt, könnt ihr euch zwischen „Einfach“, „Normal“ und „Dynamisch“ entscheiden.

„Einfach“ richtet sich dabei an all jene Spieler, die sich vor allem auf die Story konzentrieren möchten. Insbesondere die Kämpfe fallen auf diesem Schwierigkeitsgrad etwas einfacher aus.

„Normal“ ist der Standardschwierigkeitsgrad und der, den die Entwickler für die richtige Spielerfahrung von „Final Fantasy 7 Rebirth“ im Sinn hatten. Die Kämpfe sind hier ein wenig fordernder als auf „Einfach“. Kleinere Standardgegner lassen sich zwar noch immer mit den Standardangriffen ausschalten, doch die Konfrontationen mit Zwischenbossen und ausgewachsenen Bossgegnern sind ein anderes Kaliber. Hier müsst ihr zeigen, dass ihr das Kampfsystem versteht.

Mit „Dynamisch“ hat das Entwicklerteam von Square Enix in „Rebirth“ darüber hinaus noch einen komplett neuen Schwierigkeitsgrad eingebaut. Wählt ihr diesen aus, entspricht das Level der Gegner immer eurem eigenen Level.

Die Feinde von Cloud, Aerith, Tifa & Co. leveln also gewissermaßen parallel mit ihnen mit. Auf diese Weise wird die Herausforderung konstant hoch gehalten, auch wenn ihr nach einiger Zeit beschließt, in bereits besuchte Gebiete zurückzukehren.

„Einfach" ist für Spieler, die die Story genießen wollen. „Normal" ist der Standard-Schwierigkeitsgrad von „Final Fantasy 7 Rebirth".

Ihr merkt also schon, dass unter den drei Standardschwierigkeitsgraden jeder einen finden sollte, der den eigenen Vorlieben entspricht. Doch nun widmen wir uns endlich der eingangs formulierten Frage und verraten euch, wie ihr den „Hard Mode“ im Action-RPG-Hit freischaltet.

So schaltet ihr den Hard-Mode in Final Fantasy 7 Rebirth frei

Um den vierten Schwierigkeitsgrad in „Final Fantasy 7 Rebirth“ freizuschalten, müsst ihr zunächst einmal die Story des Action-Rollenspiels beenden. Damit erhaltet ihr zwar keinen Zugriff auf einen echten New Game Plus-Modus, dafür allerdings auf eine Kapitelauswahl. Ihr könnt nun jedes der insgesamt 14 Kapitel des Spiels erneut einzeln anwählen und dann entscheiden, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr dies angehen möchtet: Einfach, Normal, Dynamisch oder Schwierig.

Der „Schwierig“-Modus hält im Vergleich zum „Normal“-Schwierigkeitsgrad übrigens noch einige Besonderheiten für euch bereit. Auf „Schwierig“ ist der Einsatz von Gegenständen untersagt, ihr habt somit beispielsweise keinen Zugriff auf eure Heiltränke. Bei den in den Arealen verteilten Rastpunkten werden auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nur noch eure Trefferpunkte (TP) geheilt, allerdings nicht mehr eure Magiepunkte (MP). Letztere müsst ihr also klug einsetzen!

Auf „Schwierig" könnt ihr euch auf einen harten Kampf einstellen. Auf Annehmlichkeiten wie Heiltränke müsst ihr auf „Schwieirg" verzichten.

Falls ihr euch dafür entscheidet, „Final Fantasy 7 Rebirth“ auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen, könnt ihr euch dementsprechend auf eine knackige Herausforderung einstellen. Als Lohn für eure Mühen winkt euch am Ende übrigens auch noch die Silber-Trophäe „Warum einfach, wenn es auch schwierig geht?“, die perfekt zum „Hard Mode“ des Spiels passt.

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

