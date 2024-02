Final Fantasy 7 Rebirth: Alle Kapitel des Square Enix-Blockbusters in der Übersicht

In unserer Übersicht listen wir euch alle Story-Kapitel des PlayStation 5-exklusiven Square Enix-Blockbusters "Final Fantasy 7 Rebirth" auf.

Achtung, es folgen leichte Story-Spoiler: Das lange Warten hat endlich ein Ende, denn mit „Final Fantasy 7 Rebirth“ könnt ihr endlich in den zweiten Teil der Remake Project-Trilogie eintauchen.

Insgesamt erwartet euch darin ein gewaltiges Abenteuer mit Ex-SOLDAT Cloud Strife und seinen Freunden, das euch für dutzende Stunden an den DualSense-Controller fesseln wird. Allein die Story des Square Enix-Blockbusters erstreckt sich dabei über 14 Kapitel.

Nachfolgend listen wir euch in unserer kleinen Übersicht alle Kapitel des Action-RPGs auf. Die Namen enthalten zwar streng genommen keine richtigen Story-Spoiler. Doch die Titel lassen durchaus den einen oder anderen inhaltlichen Rückschluss zu, weshalb wir an dieser Stelle sicherheitshalber noch einmal eine leichte Spoiler-Warnung aussprechen möchten.

Alle 14 Final Fantasy 7 Rebirth-Kapitel in der Übersicht

Wie wir bereits in unserem großen Test zum PlayStation 5-Exclusive geschrieben haben, könnt ihr für die Hauptgeschichte von „Final Fantasy 7 Rebirth“ rund 40 Stunden einplanen. Eure tatsächliche Spielzeit hängt natürlich auch von eurem eigenen Spielstil und dem gewählten Schwierigkeitsgrad ab. Wollt ihr wirklich jeden Winkel der offenen Spielwelt erkunden? Wollt ihr jedes einzelne Minispiel ausprobieren und jede optionale Herausforderung meistern?

Falls ihr euch wirklich nur auf die Handlung rund um die Jagd nach Bösewicht Sephiroth fokussiert, dürftet ihr ungefähr vier Stunden pro Kapitel benötigen. Abhängig von eurem Entdeckerdrang und der Lust auf Minispiele kann diese Zeit mitunter deutlich steigen.

Doch nun kommen wir endlich zu allen 14 Kapiteln von „Final Fantasy 7 Rebirth“:

Kapitel 1: Der Fall eines Helden

Der Fall eines Helden Kapitel 2: Hinaus in die weite Welt

Hinaus in die weite Welt Kapitel 3: Auf dunklen Pfaden

Auf dunklen Pfaden Kapitel 4: Beginn einer neuen Ära

Beginn einer neuen Ära Kapitel 5: Eine Schifffahrt mit Hindernissen

Eine Schifffahrt mit Hindernissen Kapitel 6: Sommer, Sonne, Costa del Sol

Sommer, Sonne, Costa del Sol Kapitel 7: Verlorene Heimat

Verlorene Heimat Kapitel 8: Das goldene Paradies

Das goldene Paradies Kapitel 9: Beschützer des Planeten

Beschützer des Planeten Kapitel 10: Der Hüter des Tals

Der Hüter des Tals Kapitel 11: Rückkehr ins Unbekannte

Rückkehr ins Unbekannte Kapitel 12: Die Jagd nach dem Schlüsselstein

Die Jagd nach dem Schlüsselstein Kapitel 13: Ein Zeugnis vergangener Tage

Ein Zeugnis vergangener Tage Kapitel 14: Das Ende der Welt

Während ihr für die Hauptstory von „Final Fantasy 7 Rebirth“ allein um die 40 Stunden einplanen könnt, steigt die Spielzeit durch die optionalen Inhalte noch einmal deutlich an. Diese immer mal wieder anzugehen, kann sich für euch auch lohnen. Denn es lockt die eine oder andere nützliche Belohnung. Vor allem Beschwörer-Materia sind es wert, die entsprechenden Aufträge abzuschließen, um neue mächtige Esper zu erlangen!

Seid ihr auch noch Trophäen-Jäger, kommen während eures Playthroughs durch den Square Enix-Blockbusters weitere Herausforderungen hinzu. Wenn ihr also wirklich alles mitnehmen möchtet, was euch das neue Abenteuer von Cloud, Aerith und Co. bietet, könnt ihr gut und gerne um die 100 Stunden einplanen.

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 verfügbar.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII: Rebirth.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren