Unknown 9 Awakening angeschaut: Kann das Gameplay überzeugen?

Mit “Unknown 9: Awakening” bekommt der umfassende “Unknown 9”-Kosmos Zuwachs in Form eines Videospiels. Wir haben bereits einige Gameplay-Szenen gesehen und verraten euch mehr zum ungewöhnlichen Stepping-Gameplay im Kampf.

Es ist mehr als 2 Jahre her: Während der Gamescom 2020 hat Bandai Namco Entertainment mit einem geheimnisvollen Trailer das Action-Adventure “Unknown 9: Awakening“ angekündigt, das zu dem damaligen Zeitpunkt einige Fragen aufwarf.

Kurz nach der Ankündigung wurde es überraschend still um das Game, sodass es geradezu in Vergessenheit geriet. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der durchaus schön inszenierte Trailer noch nicht viel Gameplay oder Story zeigte und dadurch nicht in den Köpfen hängen blieb.

Ende 2023 gab es einige Hinweise dazu, dass “Unknown 9: Awakening“ bald erscheinen könnte und kurz darauf bekamen wir die Chance, uns den Titel erstmals etwas genauer anzusehen.

Eine junge Frau auf Rachefeldzug

Im Enthüllungsvideo zu “Awakeing” seht ihr Protagonistin Haroona in jungen Jahren: Als Kind gerät sie auf einem Marktplatz in einen Kampf, aus dem sie dank einer Art übernatürlicher Kräfte unbeschadet entkommt. Es wirkt so, als könne sie Geister sehen und mit ihnen interagieren.

Was genau das bedeutet, weiß die Protagonistin laut Entwicklerstudio Reflector Entertainment zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau. Zwischen der Aufnahme des Trailers und eurem Spielstart vergeht übrigens nicht nur Zeit in der echten Welt, sondern auch im Spiel: Ihr schlüpft nämlich in die Rolle der erwachsenen Haroona, die auf einer besonderen Mission ist.

Mittlerweile weiß sie, dass sie aufgrund ihrer besonderen Gabe Zugang zu dem Bruch hat – eine Art Parallelwelt, über die sie ihre außergewöhnlichen Kräfte bezieht.

Von ihrer Mentorin hat Haroona gelernt, diese mysteriösen Kräfte zu beherrschen und sie gegen Feinde einzusetzen. Doch nach schrecklichen Geschehnissen, über die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Informationen haben, steht Haroona allein da und macht es sich zur Aufgabe, die Ermordung ihrer Mentorin zu rächen.

An diesem Punkt steigt ihr in die Geschichte ein. Die Entwickler haben beim Preview-Event immer wieder betont, dass es sich um eine tiefgreifende Geschichte handelt, die ihr hier mit Haroona erleben werdet. Details dazu wollte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten, da es im Laufe des Jahres einen ausführlichen Story-Trailer geben wird.

Klassisches Gameplay mit Twist?

“Unknown 09: Awakening” ist ein Action-Adventure, das in seinen grundlegenden Zügen eher traditionell daherkommt: Ihr folgt recht linear der Geschichte in abgesteckten Arealen, die ihr mal mehr, mal weniger frei erkunden könnt. Dabei lauft und klettert ihr durch verschiedene Areale – vom Urwald über Hügellandschaften ist hier einiges an Abwechslung geboten.

Die Gameplay-Demo hat bei uns immer mal wieder klassische “Tomb Raider”-Vibes geweckt. Auf dem Rachefeldzug gegen zwei verschiedene Gruppierungen wird Haroona immer wieder in Kämpfe verwickelt, die sich dank der verschiedenen Kräfte aus dem Bruch auf besondere Art führen lassen.

Haroona hat verschiedene Möglichkeiten, um ihre Widersacher zu bekämpfen. In der uns gezeigten Gameplay-Session lag der Fokus hauptsächlich auf Stealth-Aktionen, bei denen ihr aus dem hohen Gras heraus attackiert, die Feinde anlockt oder ablenkt.

Dabei macht sich Haroona ihre Verbindung zum Bruch und den Schatten zunutze, denn sie hat eine besondere Fähigkeit: Springen. Damit ist es ihr möglich, den eigenen Körper zu verlassen und in den eines Feindes zu springen, um ihn für einige Sekunden in Zeitlupe zu steuern.

Diese Fähigkeit bietet viele Möglichkeiten, um Kampfstrategien umzusetzen. Ihr könnt den Gegner in eine Falle laufen lassen oder ihn neu positionieren, damit ihr einen Stealth-Angriff ausführen könnt. Mit ihren Fähigkeiten aus dem Bruch kann Haroona noch weitere Attacken ausführen, die in den Kämpfen für Abwechslung sorgen könnten.

Wir sagen „könnten“, da wir bisher leider nicht selbst Hand an den Controller legen durften. Auf den ersten Blick wirkt das Kampfgeschehen aber unverbraucht und interessant.

Über Unknown 9

Euch sagt “Unknown 9” etwas, ihr könnt es aber nicht so richtig zuordnen? Das liegt vermutlich daran, dass ihr in der Vergangenheit schon häufiger in anderer Form über das Franchise gestolpert seid. Es gibt Novels, Comics und sogar einen Podcast.

All die medialen Puzzlestücke sollen frei miteinander kombinierbar sein, heißt: Ob ihr nun mit dem Game „Awakening“ startet oder als Podcast-Veteran bis zum Release alle anderen Inhalte konsumiert: Der Kosmos wird sich mit allen Informationsquellen weiter öffnen, das Spiel soll aber völlig losgelöst davon verständlich sein. Es ist laut der Entwickler also nicht nötig, die Inhalte in einer bestimmten Reihenfolge anzusehen.

Übrigens, ist euch beim Look von Haroona etwas aufgefallen? Nein? Dann schaut euch das obige Bild der Protagonistin noch einmal an: Erinnert sie euch an jemanden? Wenn ihr viel auf Netflix unterwegs seid, könnte euch Yennefer von Vengerberg ein Begriff sein. Die Schauspielerin, Anya Chalotra, mimt die erwachsene Haroona in “Unknown 9: Awakening”. Sie wird ihr in der englischen Vertonung auch ihre Stimme leihen, wobei auch deutsche Sprachausgabe verfügbar ist.

Ausblick

An dieser Stelle einen wirklich aussagekräftigen Ausblick zum Spiel zu geben, ist ehrlich gesagt nicht einfach. Obwohl wir einen guten ersten Eindruck vom Waldgebiet und Haroonas Stealth-Aktionen bekommen haben, gibt es viele Areale, die wir nur als Concept Art erspähen durften. Die sahen ganz interessant aus. Aber ob es sich dabei um leere Hintergründe handelt oder sie mit Leben gefüllt sein werden, lässt sich erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen.

Da das Gameplay vor allem durch die Springen-Mechanik neu und unbekannt ist, müssen wir es erst ausgiebig testen, um hier eine Meinung abzugeben. Es wirkt erfrischend anders – macht das gesamte Kampfgeschehen aber auch deutlich langsamer als beispielsweise bei einem “Tomb Raider”.

Das muss nicht zwangsweise etwas Schlechtes sein, sondern einfach nur in das gesamte Spielkonzept passen. Ihr schleicht, nutzt die Umgebung, stellt den Feinden Fallen und lockt sie an strategisch wichtige Punkte, um einen Takedown durchzuführen.

Eine richtige Waffe, abseits der eigenen Kräfte, hat Haroona nicht. Allerdings kann sie die geisterhaften Fähigkeiten durchaus auch im Melee Combat nutzen, wenn ihr das möchtet. Über einen Skilltree passt ihr mit der Zeit ihre Fähigkeiten an und entwickelt die junge Protagonistin so Stück für Stück weiter.

“Unknown 9: Awakening“ steht und fällt mit der Story, die als besonders tiefgründig und spannend angepriesen wird. Wenn es Entwicklerstudio Reflector Entertainment schafft, uns alle in die von Indien inspirierte Welt zu ziehen, sodass wir auf der Jagd nach den Mördern von Haroonas Mentorin mitfiebern, könnte „Awakening“ durchaus ein interessantes Action-Adventure-Häppchen werden.

Weitere Meldungen zu Unknown 9 Awakening.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren