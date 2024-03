Unknown 9 Awakening: Erstes Gameplay und Release-Zeitraum eingegrenzt

"Unknown 9: Awakening" zeigt sich in einem Trailer, der die Protagonistin Haroona und Gameplay-Szenen vorstellt. Ebenfalls wurde der Release-Zeitraum eingegrenzt.

Bandai Namco hat Spielszenen aus dem kommenden “Unknown 9: Awakening” veröffentlicht. Das Spiel entsteht bei Reflector Entertainment und soll im Sommer 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (über Steam) erscheinen.

“Unknown 9: Awakening” ist ein Action-Adventure, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird und eine Handlung rund um die Hauptfigur Haroona bietet. Als Quaestor wurde sie mit der Gabe geboren, in den „Bruch“ einzutauchen. Es ist eine geheimnisvolle Dimension, die sich mit unserer eigenen überschneidet.

Korrigiert Fehler der Vergangenheit

Bei ihrer Suche nach geheimem Wissen entdeckt sie, wie sie die Verbindung zum Bruch für sich nutzen kann und dessen Energien in unsere Realität lenkt. Doch ihr Tun bleibt nicht unbemerkt: Haroona gerät ins Visier der „Aufsteiger“, einer Gruppe, die sich von der Leap Year Society abgespalten hat und den Bruch manipulieren will, um den Verlauf der menschlichen Geschichte zu beeinflussen.

In “Unknown 9: Awakening” sind Spieler in der Rolle von Haroona damit beschäftigt, vergangene Fehler zu korrigieren. Dabei haben sie die Wahl, ob sie lieber im Verborgenen bleiben und ihre Feinde aus dem Hinterhalt angreifen oder sich ihnen direkt stellen, indem sie den „Schattensprung“ verwenden.

Des Weiteren können sie Geschossen ausweichen, Angriffe abwehren, Energieattacken einsetzen und Kombinationen nutzen, um ihren individuellen Spielstil zu entwickeln.

“Unknown 9: Awakening bietet einen Einstieg in das umfangreiche narrative Universum der IP Unknown 9, die mehrere miteinander verbundene Abenteuer umfasst, die über Comics, Podcasts, Bücher und weitere Medien erzählt werden”, so Bandai Namco.

Durch das Eintauchen in diese Geschichten erhalten Spieler ein tieferes Verständnis über die Ereignisse in “Unknown 9: Awakening”. Dabei können sie Zusammenhänge, Bezüge, Geheimnisse und weitere Details erkennen, betont der Publisher.

“Unknown 9: Awakening” erscheint im Sommer 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (via Steam). Nachfolgend zeigt das neue Video, was Spieler erwartet.

