Prince of Persia The Lost Crown: Roadmap mit Permadeath, Speedrun & DLC vorgestellt

Prince of Persia The Lost Crown:

Wie bereits im Februar bestätigt, soll "Prince of Persia: The Lost Crown" nach dem Release mit diversen neuen Inhalten unterstützt werden. Was im Detail geplant ist, verrät uns die heute veröffentlichte Roadmap.

Im Februar gab Ubisoft Montpellier bekannt, dass das Studio „Prince of Persia: The Lost Crown“ in den nächsten Monaten durch neue Inhalte und Modi erweitern möchte.

In einer aktuellen Mitteilung gingen die Verantwortlichen heute näher ins Detail und stellte den geplanten Content vor. Los geht es bereits in der nächsten Woche. Am kommenden Mittwoch, den 20. März 2024 erscheint das kostenlose Titel-Update „Warrior’s Path“. Dieses bringt zum einen zwei neue Modi mit sich, mit denen die Entwickler für Abwechslung und Langzeitmotivation gleichermaßen sorgen möchten.

Im Speedrun-Modus steht ihr vor der Aufgabe, das Abenteuer von Sargon so schnell wie möglich abzuschließen. Für eine knackige Herausforderung sorgt der Permadeath-Modus. Segnet Sargon das Zeitliche, war es das und ihr müsst die Kampagne von vorne in Angriff nehmen.

Abgerundet wird das „Warrior’s Path“-Update von vier zusätzlichen Outfits.

Boss-Attack, DLC und neue Herausforderungen

Ebenfalls kostenlos stellt Ubisoft das „Boss Attack“-Update zur Verfügung. Der Release erfolgt im Laufe des Frühjahres. Hier warten ein Boss-Rush-Modus und weitere Outfits für den Protagonisten auf euch. Das dritte kostenlos Update wird im Sommer unter dem Namen „Divine Trials“ veröffentlicht.

Ohne näher ins Detail zu gehen, sprechen die Entwickler von neuen Kampf-, Puzzle- und Plattforming-Herausforderungen, denen ihr euch stellen könnt. Des Weiteren umfasst „Divine Trials“ exklusive Amulette, Outfits und weitere Ausrüstungsgegenstände für Sargon. Auf diese werden die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt eingehen.

Selbiges gilt für einen Story-DLC zu „Prince of Persia: The Lost Crown“, der im Laufe des Jahres erscheint.

Passend zur heutigen Enthüllung der Post-Launch-Pläne ist „Prince of Persia: The Lost Crown“ im PlayStation Store derzeit zum Angebotspreis zu haben. Sowohl die Standard-Edition als auch die Deluxe Edition sanken um 40 Prozent im Preis und können je nach Version für 29,99 Euro oder 35,99 Euro heruntergeladen werden.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ erschien im Januar 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

