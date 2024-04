Dying Light 2: Beinharter Alptraum-Modus und neues Update stehen bereit – Trailer & Details

In dieser Woche kündigten die Verantwortlichen von Techland an, dass der aus dem ersten Teil bekannte Albtraum-Modus in „Dying Light 2“ ein Comeback feiern wird.

Das entsprechende Update 1.16 steht ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung und umfasst neben dem Albtraum-Modus diverse Neuerungen und Verbesserungen. Doch der Reihe nach. Der Albtraum-Modus entspricht weitestgehend seinem Pendant aus dem ersten Teil. Hier zogen die Entwickler den Schwierigkeitsgrad spürbar an und konfrontieren euch sowohl im Solo- als auch im Coop-Modus mit einer besonders knackigen Herausforderung.

„Feinde sind jetzt gerissener und brutaler. Sie greifen meist in Überzahl an und können im Kampf viel mehr einstecken, was einen großen Unterschied macht, denn Aiden selbst ist weit weniger hart im Nehmen, wie er es sonst auf anderen Schwierigkeitsgraden ist!“, so Techland.

Das ändert sich im Albtraum-Modus

Neben den stärkeren und klüger agierenden Feinden umfasst der Albtraum-Modus weitere Anpassungen, die euer Überleben erschweren. Beispielweise wird das Licht eurer Taschenlampe bei der ständigen Benutzung schwächer und beginnt zu flackern. Gleichzeitig gewähren Hemmstoffe weniger Immunität und auch die Chancen, Beute von schlechter Qualität zu finden, wurde deutlich erhöht.

Zudem reduzierten die Entwickler eure Rüstung beziehungsweise euren Widerstand, sorgten dafür, dass die Nutzung des Gleitschirms mehr Ausdauer verbraucht und reduzierten den Überlebenssinn auf Waffen und Quest-Gegenstände. Ein weiterer kniffliger Faktor: Im Albtraum-Modus regeneriert sich eure Gesundheit nicht mehr automatisch.

Sollte es euch gelingen, „Dying Light 2“ im Albtraum-Modus abzuschließen, erhaltet ihr eine exklusive Belohnung in Form des Waltz-Outfits.

Bei der Implementierung des Albtraum-Modus beließ es Techland im Zuge des Updates 1.16 nicht. Stattdessen liefern uns die Entwickler diverse kleine Neuerungen und Verbesserungen. Darunter ein System für Bewaffnungsoptionen. Zu diesem führte das Studio aus: „Im Inventarmenü kannst du jetzt zwischen 4 anpassbaren Bewaffnungen umschalten. Um schnell Ausrüstung, Waffen, Verbrauchsgegenstände und Zubehör anzulegen, die deine aktuellen Bedürfnisse und Spielstile unterstützen.“

Ein weiterer Bereich, in dem Techland mit dem Update 1.16 nachbesserte, betrifft die Zwischensequenzen von „Dying Light 2“. Hier passte das Studio laut eigenen Angaben 70 Szenen und Dialoge an, um die Gesamtqualität der Cutscenes zu verbessern. Optimiert wurden unter anderem die Animationen der Charaktere oder der Übergang von Dialogen zu Kämpfen.

Neue Elemente wie die Wurfhaken-Skins, die taktische Nutzung der Ausdauer, eine Überarbeitung der Kraftschuss-Fertigkeit und diverse Bugfixes runden das Update 1.16 ab. Was sich mit dem neuen Patch im Details ändert, verrät euch der deutschsprachige Changelog, den ihr hier findet.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

